Az egyházmegyei karitászközpont intézményeinek évindító találkozóját tartották Székesfehérváron

Szentbeszédében a főpásztor a cselekedetekben megmutatkozó keresztény szeretetről osztotta meg gondolatait a karitászmunkatársakkal.

Az a szeretet, amelyet Istentől kapunk, az ő ajándéka bennünk. Aki a karitászmunkára kapott meghívást, annak ezt a szeretetet kell megélnie, megtalálnia, befogadnia és továbbadnia. Akkor épül körülöttünk az Isten országa – hangsúlyozta Spányi Antal püspök.

A szeretet legszebb tanúsága, ha a szegényeket meghallgatjuk, a rászorulót elfogadjuk, ha tudunk jó szót mondani mindenkinek, és akár egyszerű gesztusokkal, de őszintén segíteni – tette hozzá a székesfehérvári megyéspüspök.

A Karitász intézményeiben minden év elején együtt zárják le az elmúlt évet, és gondolják át, milyen reményekkel indulhatnak el az új év feladatai felé. Székesfehérváron a maroshegyi plébánia közösségi termében tartottak évértékelőt a püspöki szentmisét követően.

A székesfehérvári egyházmegyei karitászközpont igazgatója, Sinkovicsné Máté Hortenzia elmondta, hogy a karitászházban továbbra is a katasztrófa sújtotta emberek, az idősek, családok, betegek, hajléktalanok ellátását végzik, illetve az országos segélyprogramokban minden évben aktívan részt vesznek.

További terveik szerint ezeket a tevékenységeket szeretnék minél szélesebb körben és minél nagyobb szeretettel megvalósítani – ismertette a karitászközpont vezetője. 2025 tavaszán elkezdtek egy szervezetfejlesztést is a költséghatékonyabb és szakmailag is hatékonyabb működés érdekében. Ez átszervezést is jelentett, hogy gördülékenyebb legyen a munkatársak közötti kapcsolat, a konfliktuskezelés, az együttműködés, illetve, hogy a problémákról nyíltan és őszintén tudjanak beszélni.

Török Eszter, a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének vezetője számolt be a támogató szolgáltatások bővüléséről, a közösségi nappali ellátás kapacitásának bővüléséről. Elmondta, hogy átvehették a támogatott lakhatás új épületét, és ott is elindult egy teljes szakmai egység, amelyben valóban a szükségletekre reagálva tudják a szolgáltatásokat felépíteni.

A nappali ellátás pedig egy nagyon szép feladattal bővült: 2025 januárjától a munkaterápia bekerült a szolgáltatásokba, ami a fejlesztő foglalkoztatás mellett egy új tevékenységük. Minden ellátott valamilyen tevékenységért jövedelmet kaphat, és ez az önbecsülés és az önértékelés szempontjából is nagy dolog számukra. A fejlesztő foglalkoztatáshoz kötődik még egy kert kialakítása is, ahol a felajánló jóvoltából szeretnének egy zöldség- és gyümölcsfeldolgozó helyet kialakítani – mondta el a Szent Kristóf Ház intézményvezetője.

Farnas István, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia vezetőjének távollétében, Leitmann Andrásné terápiás munkatárs segítségével bepillantást kaphattak a résztvevők az intézményben dolgozók közösségfejlesztési és prevenciós munkájába, a rendezvények – mint az ADHD és az addikció témában szervezett sikeres előadás-sorozatok –, a szakmai találkozók, műhelyek szervezésébe, szakmai projektek megvalósulásába.

A szakember bemutatta azokat a terveket, amelyek a kliensek még hatékonyabb elérését segítik a jövőben.

A RÉV új székhellyel is gazdagodott a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásának jóvoltából – ismertette az intézmény terápiás munkatársa. – Már az utolsó simítások zajlanak, hogy a munkatársak átköltözhessenek, és egy infrastrukturálisan jól felszerelt, modern kori követelményeknek megfelelő helyen folytassák a szakmai munkát.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, Körtvélyes Tivadar

Magyar Kurír