Az egység Isten ajándéka – Temesváron is zajlik a keresztények egységéért tartott imanyolcad

A 17 órakor kezdődő ökumenikus imán nyolc vallási felekezet képviselői voltak jelen: Ioan Selejan érsek, a Bánság román ortodox metropolitája; Pál József Csaba temesvári megyéspüspök; Ioan Călin Bot lugosi görögkatolikus püspök; az ágostai hitvallású evangélikus egyház részéről Walther Sinn, a szemlaki (Arad megye) közösség lelkésze; az evangélikus–lutheránus egyház részéről Kovács Zsombor helyi lelkész; a református egyház képviseletében Demeter Sándor temesvár-belvárosi lelkész; a pünkösdi közösség képviseletében Ticu Leontescu lelkipásztor, a baptista egyház részéről Alexandru Neagoe lelkipásztor.

A Temesváron 1990 után kialakult hagyomány szellemében a keresztények egységéért tartott ökumenikus imára idén is meghívták a helyi izraelita közösség tagjait. Így az eseményen részt vett Zvika Kfir rabbi, akit Ervin Weinberger, a zsidó közösség vallási tisztségviselője kísért el.

Jelen volt továbbá Johann Dirschl római katolikus általános helynök; Răzvan Oprișa görögkatolikus esperes-plébános; Zaharia Pereș román ortodox esperes-plébános; Laurențiu Grigore Timiș, a remény és világosság keresztény gyülekezet lelkipásztora, valamint Anja Zougouari, a Német Szövetségi Köztársaság temesvári konzulja.

Az imák között a különböző felekezetű énekkarok zenei szolgálata tette színesebbé a rendezvényt.

Pál József Csaba megyéspüspök üdvözölte a jelenlévőket, és elmondta: „Az idei imanyolcad anyagát az örmény keresztények ökumenikus csoportja készítette, a szövegeket pedig a Genfi Egyházak Világtanácsa és a római Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma vizsgálta felül és véglegesítette.

Az imahét mottója Szent Pál apostol efezusi levelének egy verse: »Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is« (Ef 4,4).

Most egy rövid imát követően felhangzik egy ének, majd meggyújtjuk az oltár előtt elhelyezett gyertyát, amely Jézus Krisztust jelképezi, aki életünk középpontja.

Az egység Isten ajándéka. Ha ő lakik a szívünkben, a szavainkban és a tetteinkben, akkor ő egyesít bennünket.”

Az imaest első üzenetét Ioan Selejan ortodox érsek fogalmazta meg.

A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy tegyenek egy képzeletbeli utazást Efezusba, az ókori világ egyik nagy városába. Szent Pál apostol harmadik missziós útja során, 53 és 56 között hosszabb időt töltött ebben a városban. „Efezus a kereszténység korai időszakának egyik jelentős központja volt. Szent Pál apostolt Kr. u. 63-ban Rómában bebörtönözték. Itt engedélyezték számára, hogy négy levelet írjon: az efezusiaknak, a kolosszeieknek, a filippieknek és Filemonnak. Az a szöveg, amelyet itt felolvastak, a rácsok mögött született, és jól látható, milyen hatalmas lelki ereje van ennek az apostoli levélnek.

A börtön láncai között Isten újra feltárta Szent Pál előtt az üdvösség egyetemes üzenetét, hiszen Jézus Krisztus mindenkiért jött a világba.

Szent Pál bennünket is arra indít, hogy bízzunk a Krisztus által hozott üdvösségben” – mondta a metropolita.

Ioan Călin Bot lugosi püspök egy kérdésből indult ki: a világban és a társadalomban, amelyben élünk, általánosságban mit tapasztalunk? „Úgy gondolom, többek között nagyon sok bizonytalanságot: politikai téren, a kapcsolatok tartósságának bizonytalanságát, bizonytalanságot a szükséges erőforrások tekintetében, az alapvető értékek, a béke és a biztonság terén. Felmerül a kérdés: mire támaszkodhatunk az életben, mi marad állandó? Támaszkodhatunk a szüleinkre, amíg élnek és egészségesek; támaszkodhatunk az igaz barátokra, a saját erőnkre, és természetesen – mi, akik itt vagyunk – Istenre támaszkodunk” – fogalmazott.

Walther Sinn evangélikus lelkipásztor, aki német nyelven szólt a jelenlévőkhöz, felidézte, hogy az első nikaiai egyetemes zsinat 1700. évfordulóját 2025-ben ünnepelték világszerte, valamint rámutatott, hogy ma is jelentős számú keresztényt üldöznek a hitük miatt.

Az Egyház egysége nem egyformaságot jelent, hanem sokkal inkább a sokféleség kölcsönös elismerését annak teljes értékében és ragyogásában” – hangsúlyozta.

A református lelkipásztor, Demeter Sándor románul és magyarul szólt a jelenlévőkhöz: „Miért volt fontos, hogy eljöjjünk, és együtt álljunk meg Isten színe előtt? Pál apostol válasza egyszerű, mégis kihívást jelent: azért, mert erre kaptunk meghívást. Az apostol arra buzdít bennünket, hogy méltón éljünk ahhoz a hivatáshoz, amelyet Krisztusban kaptunk. Ez a közösségre szóló meghívás – olyan közösségre, amelynek alapja az alázat, a szelídség, a türelem és a szeretet. Ezek nélkül nincs egység, csak egymás mellett élés. Pál apostol hangsúlyozza: törekednünk kell megőrizni a Lélek egységét a béke kötelékében. Figyeljünk a szavaira:

nem nekünk kell megteremtenünk az egységet. Krisztus már megtette ezt. A mi feladatunk az, hogy őrizzük és megéljük.”

Zvika Kfir rabbi angol nyelven szólt a jelenlévőkhöz; szavait románra fordították.

A rabbi egy könyvet használt annak szemléltetésére, hogy megmutassa: mi, emberek ugyanazt a dolgot különbözőnek láthatjuk pusztán azért, mert más-más szögből tekintünk rá. Akik szemből nézik, csak a lapok alkotta fehér négyszöget látják, akik pedig oldalról, a fekete borítót. „De valóban ellentmondásról van szó? Nem. Mindannyian ugyanazt a tárgyat látjuk, csak szükségünk van egymásra, hogy kiegészítsük a róla alkotott képünket.

Kétségtelen, hogy sokkal könnyebb vitatkozni. De ha bölcsek vagyunk, együttműködünk,

és megértjük, mi is valójában ez a tárgy. Ez csupán egy példa az együttműködésre” – fogalmazott a rabbi.

Ticu Leontescu pünkösdi lelkipásztor, költő és író beszédében megemlékezett elődjéről, Constantin Leontiuc lelkészről, aki 2025 szeptemberében hunyt el, és akitől – mint mondta – nagyon sokat tanult. A lelkipásztor beszédét egy verssel zárta: „Mi a szeretet? Örök, rendíthetetlen, élő szikla. Aki erre a sziklára épít, az örökkévalóságra épít.” (szabad fordítás)

Alexandru Neagoe baptista lelkipásztor a talentumok példázatát említette, valamint kiemelte, hogy a kényelmesség és a mulasztás miként árt az egész közösségnek. „A mulasztás bűne, az a döntés, hogy nem teszünk semmit, azt hiszem, mindannyiunkat fenyeget.

Megvan a veszélye annak, hogy úgy gondoljuk: majd mások elvégzik a munkát Isten országáért.

Isten minden hívőnek adott ajándékokat, talentumokat, képességeket és erőforrásokat. Adja Isten, hogy mindannyian felismerjük, melyek azok a talentumok és készségek, amelyekkel megajándékozott bennünket, és amelyeket a közös cél, Isten országa érdekében kamatoztathatunk” – zárta beszédét.

Végezetül két fiatal minden felekezeti képviselőnek egy-egy égő gyertyát nyújtott át, amelyekkel a szertartás befejezéseként keresztet formáltak a templom oltára előtt.

A keresztények közös imáját, a Miatyánkot a jelen lévő hívek román, német és magyar nyelven mondták el, majd mindegyik felekezet elöljárója áldásban részesítette az egybegyűlteket.

