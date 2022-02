Az éjszaka megbocsát – Finn Filmnapok Budapesten

A skandináv filmek mindig hordoznak egyfajta különleges miliőt, melyet nagyon lehet szeretni, akár drámáról, akár fekete komédiáról legyen szó. Az idei fesztivál nyitófilmje a Tove című mozi, Zaida Bergroth rendezésében. A film Tove Jansson, a mumin nevű figurák megalkotójaként ismert finn–svéd művész életét dolgozza fel.

Az év egyik legsikeresebb finn filmje A vak férfi, aki nem akarta megnézni a Titanicot, melyet Teemu Nikki írt és rendezett. A főhős, Jaakko vak, és sclerosis multiplex betegséggel él. Barátnőjével mindennap órákon át beszélnek telefonon. A mellkasától lefelé lebénult férfi úgy dönt, elindul felkeresni szerelmét, hogy életében először személyesen is találkozzon vele. A nem mindennapi kalandhoz öt idegen jóságában és segítségében kell bíznia. Végül is mi rossz történhet? A film elnyerte a 2021-es Velencei Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A rendező a program részeként mesterkurzust is tart.

A remény iskolája című dokumentumfilm (r.: Mohamed El Aboudi) egy, a marokkói sivatag közepén élő nomád törzs gyermekeinek életét követi nyomon, akiknek olykor tizenkét kilométert kell gyalogolniuk az iskoláig. A kis kunyhó az egyik legfontosabb pont az életükben ezen az aszállyal sújtott vidéken, kitartóan dolgozó tanáruk pedig a lehetőségeket jeleníti meg számukra.

Mika Kaurismäki munkája Az éjszaka megbocsát című film. Aki Kaurismäki rendező öccsének is több filmjét láthattuk már hazánkban. A kamaradarabban a járvány miatti lezárások idején Heikki, a pultos vigaszt kínál barátjának, Ristónak, aki az egészségügyben dolgozik, s éppen egy hosszú és tragédiákkal teli műszak után próbál lelket önteni magába. Az üzlet ugyan zárva van, de előkerül egy harmadik férfi is, aki az unokája születését várja. A rádióban beszámoltak egy környékbeli gyilkosságról. Heikkinek és Ristónak azonban a saját internalizált titkaikkal kell megküzdeniük, és könnyen lehet, hogy az igazi terápiát éppen ez a bocsánatokkal teli éjszaka nyújtja nekik.

Az acélhölgyek (r.: Pamela Tola) egy vagány road movie-nak ígérkezik. Miután a hetvenöt éves Inkeri egy serpenyővel leüti a férjét, két nővérével útra kel, hogy beautózza Finnországot. Amikor Inkeri megtalálja régi egyetemi írásait, és találkozik fiatalkori szerelmével, Einóval, felidéződnek benne egykori álmai. Most a hátralévő életéről kell döntenie, választania kell a boldogság és a konvenció között.

A Finn Filmnapokon rövidfilm-válogatás is lesz ismert filmesek, filmes diákok és frissdiplomások munkáiból. A növendékek és a frissen végzett hallgatók kisfilmjei a Finnish–Hungarian Film Collaboration projekt keretében készültek el.

Finnországban ma körülbelül 9500 számi nemzetiségű lakik. A számi egy finnugor nyelvű bennszülött nép, amely Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország északi részein él. A finn kormánynak gazdasági érdekei fűződnek a régióhoz, a kisebbség jogai pedig nem férnek össze a természetes erőforrások kiaknázásával. A csendes küzdelmünk (r.: Suvi West) egy politikai dokumentumfilm a számi népnek a finn kormány általi asszimilációjáról és gyarmatosításáról. Az alkotás révén nagyobb figyelmet kaphatnak azok, akikre nem hallgatnak, függetlenül attól, milyen hangosan kiáltanak a jogaikért.

Két film – A remény iskolája és A vak férfi, aki nem akarta megnézni a Titanicot – a Budapesti Távmozi platformon keresztül otthonról is megnézhető, Magyarország területén bárhonnan. Így azoknak is lehetőségük nyílik megismerni a finn filmművészet alkotásait, akik nem a fővárosban élnek, vagy nem tudnak eljutni a moziba.

Részletes program a FinnAgora, Finnország Budapesten működő intézete honlapján.

Szöveg: Hajnal Gergely



Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. február 13-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.