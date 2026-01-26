Az élet ajándék – Leó pápa üzenetet küldött a washingtoni életvédő menetre

XIV. Leó pápa üzenetében lelki közelségéről biztosította a 2026-os washingtoni Felvonulás az életért (March for Life) több ezer résztvevőjét. A menet a világ legnagyobb emberi jogi demonstrációja, amelyet az abortusz ellen és az élet védelmében szerveznek minden évben az Egyesült Államok fővárosában.

A Szentatya szívből jövő háláját fejezte ki ezért az „ékesszóló nyilvános tanúságtételért”, amely megerősíti, hogy „az élethez való jog védelme minden más emberi jog nélkülözhetetlen alapját képezi”. A Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz a hónap elején intézett beszédére utalva a pápa felvázolta, hogy milyen egy egészséges és valóban progresszív társadalom: „védelmezi az emberi élet szentségét, és aktívan dolgozik annak előmozdításán”.

Ennek tudatában arra buzdította különösen a fiatalokat, hogy továbbra is azért tevékenykedjenek, hogy az életet minden szakaszában tiszteletben tartsák és védjék „megfelelő erőfeszítések révén a társadalom minden szintjén, beleértve a polgári és politikai vezetőkkel folytatott párbeszédet is”.

Leó pápa azért is imádkozik, hogy Jézus kísérje el mindazokat, akik békésen vonulnak a meg nem születettek nevében. „Legyetek tudatában, azzal, hogy kiálltok értük, teljesítitek az Úr parancsát, miszerint a legkisebb testvéreinkben is szolgáljátok őt” (vö. Mt 25,31–46). Üzenetének végén a pápa a résztvevőket és mindazokat, akik imádsággal és áldozattal támogatják őket, a Szeplőtelen Szűz Máriára, az Amerikai Egyesült Államok védőszentjére bízta.

*

Az első életvédő menetet 1974 januárjában rendezték meg az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának abortuszt legalizáló döntésének egyéves évfordulóján. A kezdeményezés célja, hogy lobbizzon a kongresszusi vezetőknél, hogy találjanak törvényhozási megoldást a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletre. (Ezzel a döntéssel vezette be az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a szövetségi szintű abortuszjogot.)

Ezt a döntést ötven évvel később, 2022. június 24-én a Legfelsőbb Bíróság a történelmi jelentőségű Dobbs kontra Jackson Women’s Health Organization (Női Egészségügyi Szervezet) ítéletével hatályon kívül helyezte, azaz megszüntette a szövetségi szintű abortuszjogot. Ezzel a szabályozás joga visszakerült az egyes államokhoz, amelyek így saját hatáskörben dönthetnek az abortusz engedélyezéséről vagy tiltásáról. Valamint ez nagyobb szabadságot adott az egyes amerikai államoknak, hogy életvédő törvényeket hozzanak.

Ezzel az életvédő menet fókusza áthelyeződött. „Az országos életvédő felvonulás célja nemcsak az állami és szövetségi szintű törvények megváltoztatása, hanem a kultúra megváltoztatása is, hogy végül elképzelhetetlenné tegye az abortuszt” – áll a menet hivatalos weboldalán.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

