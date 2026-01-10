Leó pápa aggodalmát fejezte ki a diplomatáknak, hogy a háború újra divatba jött

Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi együttélés alapjait folyamatosan aláássák, mivel a párbeszéden alapuló diplomácia utat enged az erő és az elrettentés logikájának. „Teljesen aláásták a második világháború után felállított elvet, amely megtiltotta a nemzeteknek, hogy erőt alkalmazva megsértsék mások határait” – mutatott rá a pápa. Nyomatékosította, hogy ez a gondolkodásmód súlyosan veszélyezteti magát a jogállamiságot.

Erős pápai mondatok a világ állapotáról

A pápa és a Szentszékhez akkreditált nagykövetek éves találkozója a Vatikán diplomáciai naptárának egyik legjelentősebb pillanata. Gyakran a „világ állapotáról” szóló beszédként emlegetik a pápák e megnyilatkozásait, amelyek a nemzetközi élet erkölcsi olvasatát adják. Nem az érdekeket nézi, hanem a lelkiismeretet szólítja meg ilyenkor a mindenkori szentatya, az új év kezdetén a felelősségvállalásra, az önmérsékletre és a megújulásra buzdítva.

XIV. Leó pápa ezt az alkalmat „új élménynek” nevezte, mert csak néhány hónappal ezelőtt kapott meghívást arra, hogy „terelje Krisztus nyáját”. A beszéd egyben azt az erkölcsi horizontot is felvázolta, amely szerint a Szentszék a diplomáciát értelmezi: ezt a találkozás türelmes munkája, a sebezhetőek védelme és az igazságban gyökerező béke iránti elkötelezettség jellemzi.

Sajnálatos visszatérés a „fegyverek általi békéhez”

XIV. Leó pápa sajnálatát fejezte ki, hogy

meggyengült a második világháború után lefektetett alapelv, amely szerint a nemzetek megfogadták, hogy nem használnak erőszakot mások határainak megsértésére. „Ezt az elvet… teljesen aláásták”

– állapította meg, figyelmeztetve, hogy a békét egyre inkább „fegyverekkel keresik, feltételként a saját uralom érvényesítéséhez”. Ez a mentalitás „súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot, amely minden békés polgári együttélés alapja”.



A pápa többször is Szent Ágostonhoz fordult álláspontja alátámasztására, különösen a De Civitate Dei (Isten városáról) című írásához, amelyben Ágoston a büszkeségről, a hatalomról és a biztonság illúziójáról elmélkedik. Még azok is, akik hadat viselnek, végső soron békére vágynak – de nem a békére mint közös jóra, hanem a békére, amit birtokolnak. Ágostonra hivatkozva Leó pápa megállapította: „Ezért nem azt akarják, hogy ne legyen béke, hanem hogy olyan béke legyen, amilyet ők akarnak.”

Pontosan ez a torzulás vezette az emberiséget katasztrófához a huszadik században. Megjegyezte, hogy ebből a tragédiából született meg az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyet nyolcvan évvel ezelőtt alapítottak a többoldalú együttműködés központjaként „a béke megőrzése, az alapvető emberi jogok védelme és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében”.

A humanitárius jognak mindig elsőbbséget kell élveznie

A jog alapelveiről XIV. Leó pápa áttért a háború konkrét költségeire – különösen véve azt, amikor a civilek válnak célponttá, és amikor az alapvető infrastruktúra pusztul el. „Szeretném kiváltképpen felhívni a figyelmet a nemzetközi humanitárius jog fontosságára” – mondta a pápa a diplomatákhoz intézett beszédében. Ennek a betartása nem függhet „pusztán a körülményektől és a katonai vagy stratégiai érdekektől”. A humanitárius jog inkább „az államok által tett kötelezettségvállalás”, és „mindig elsőbbséget kell élveznie a hadviselő felek ambícióival szemben”. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a „kórházak, az energiainfrastruktúra, az otthonok és a mindennapi élethez elengedhetetlen helyek” elleni támadások súlyos jogsértésnek minősülnek. Megerősítette, hogy a Szentszék elítéli a „civilek bármilyen katonai műveletekbe való bevonását”.

Az erkölcsi mérce nem az előny, hanem a méltóság: „az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének védelme mindig fontosabb, mint bármely puszta nemzeti érdek”.

Felhívás a békére világszerte

XIV. Leó pápa az általa felvázolt erkölcsi keretet alkalmazta aztán a világ különböző pontjain zajló konkrét válságokra. Beszélt az ukrajnai háborúról és a civilek szenvedéséről, megismételtem, hogy sürgető szükség van az azonnali tűzszünetre, és párbeszédre szólított fel, „amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál”. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne ingadozzon, és megerősítette, hogy

a Szentszék hajlandó „támogatni minden olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a békét és a harmóniát”.

A Szentfölddel kapcsolatban megjegyezte, hogy az októberben bejelentett fegyverszünet ellenére a civilek továbbra is „súlyos humanitárius válsággal” küzdenek. Megerősítette, hogy figyelmet kell fordítani olyan kezdeményezésekre, amelyek biztosítják a gázai palesztinoknak „a tartós béke és igazságosság jövőjét”. Megismételte, hogy továbbra is a kétállami megoldás az intézményes perspektíva mind a palesztinok, mind az izraeliek törekvéseinek kielégítésére. Sajnálatát fejezte ki, hogy fokozódik az erőszak a palesztin civilek ellen Ciszjordániában is, akiknek „joguk van békében élni a saját földjükön”.

XIV. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Karib-tengeren és az amerikai csendes-óceáni partvidéken fokozódó feszültségek miatt, és megismételte felhívását a békés politikai megoldásokra. A venezuelai válságról is beszélt a legutóbbi fejlemények fényében, a nép akaratának tiszteletben tartására, valamint az emberi és polgári jogok védelmére szólítva fel. Két, tavaly októberben szentté avatott venezuelai – José Gregorio Hernández és Carmen Rendiles nővér – tanúságtételét említette inspirációként egy „igazságosságon, igazságon, szabadságon és testvériségen” alapuló társadalom felépítéséhez.

Szólt a haiti erőszakról és instabilitásról is, konkrét nemzetközi támogatást kérve; hasonlóképpen rámutatott az afrikai Nagy-tavak régiójára; Szudánra és Dél-Szudánra; a kelet-ázsiai feszültségekre; valamint Mianmar humanitárius válságára, amelyet a tavaly márciusi földrengés tovább súlyosbított, és „békére és befogadó párbeszédre”, valamint a humanitárius segélyekhez való hozzáférés biztosítására szólított fel.

A nukleáris kockázat és a mesterséges intelligencia etikus irányítása

XIV. Leó pápa szerint e válságok gyökerében az a makacs meggyőződés rejlik, hogy a béke csak erővel és elrettentéssel lehetséges.

A béke azonban folyamatos építkezést és éberséget igényel – különösen azok körében, akik a legnagyobb pusztító képességgel rendelkeznek.

Rámutatott a nukleáris fegyverzetek ellenőrzésének sürgősségére, megjegyezve, hogy februárban lejár az új START-szerződés, és óva intett a fegyverkezési versenyhez való visszatéréstől, amely egyre kifinomultabb fegyverekkel történne, beleértve a mesterséges intelligencia által formált fegyvereket is.

A mesterséges intelligencia „megfelelő és etikus irányítást igényel”, valamint olyan szabályozási kereteket, amelyek védik a szabadságot és az emberi felelősséget

– szögezte le.

Migránsok, fogvatartottak és a szentévi lelkület

A pápa az emberi méltóság védelmét kiterjesztette a migránsokra és a foglyokra is – két olyan csoportra, amelyeknek tagjait gyakran problémaként, nem pedig személyekként kezelik.

Minden migráns személy”, és ezért „elidegeníthetetlen jogai vannak, amelyeket minden helyzetben tiszteletben kell tartani”

– világított rá. Nem minden migráció választott döntés. Kifejtette, hogy sokan erőszak, üldöztetés, konfliktusok, sőt az éghajlatváltozás hatásai elől menekülnek. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) létrejöttének hetvenötödik évfordulója alkalmából a pápa figyelmeztetett, hogy a bűnözés és az emberkereskedelem elleni erőfeszítések nem válhatnak ürüggyé „a migránsok és menekültek méltóságának aláásására”.

Szólt a fogvatartottakról is, hangsúlyozva, hogy „soha nem lehet őket az elkövetett bűncselekményeikre redukálni”. Megköszönte azoknak a kormányoknak, amelyek válaszoltak Ferenc pápa szentévi felhívására, hogy a kegyelem gesztusait gyakorolják, és

reményét fejezte ki, hogy a szentévi lelkület „állandóan és strukturálisan” ösztönzi az igazságszolgáltatási rendszereket, hogy biztosítsák az emberi körülményeket és az arányos büntetéseket.

Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez mindenekelőtt magában foglalja a halálbüntetés eltörlését, amelyet a pápa olyan intézkedésnek nevezett, amely „elpusztítja a megbocsátás és a megújulás minden reményét”. Nem feledkezett meg a sok országban politikai okokból fogva tartott foglyokról sem.

A nyelv egyre inkább fegyverré válik

A pápa beszédének egy másik témája a nyelvre vonatkozó figyelmeztetés volt: gyengülésére, manipulálására és a károkozás eszközévé válására. „A szavak jelentésének újrafelfedezése talán korunk egyik legfőbb kihívása”, mert amikor a szavak elveszítik a valósággal való kapcsolatukat, maga a valóság vitathatóvá és végső soron közölhetetlenné válik. XIV. Leó emlékezett arra, hogyan ír le Szent Ágoston két embert, akik kénytelenek együtt maradni közös nyelv nélkül: „buta állatok… könnyebben megértik egymást, mint ez a két ember” – írja Ágoston; sőt, „egy ember könnyebben beszélgetne a kutyájával, mint egy idegennel!” A pápa azonban arra figyelmeztetett, hogy a szemantikai kétértelműség ma nem pusztán véletlenszerű. „A nyelv egyre inkább fegyverré válik, amellyel meg lehet téveszteni, vagy meg lehet ütni és meg lehet sérteni az ellenfeleket” – mutatott rá a pápa. Arra buzdított, hogy

olyan szavakat használjunk, amelyek „egyértelműen kifejezik a megkülönböztethető és világos valóságot”, hogy újraindulhasson a hiteles párbeszéd – a családokban, a politikában, a médiában, a közösségi médiában és a nemzetközi kapcsolatokban.

Leó pápa rávilágított egy paradoxonra: a nyelv effajta gyengítését gyakran megvédik „a szólásszabadság nevében”, mégis „közelebbről megvizsgálva az ellenkezője igaz”, mert a szabadságot pontosan akkor védik, ha a nyelv az igazságban gyökerezik. „Fájdalmas látni, hogy különösen Nyugaton milyen gyorsan zsugorodik a valódi szólásszabadság tere” – állapította meg a pápa.

Óva intett „egy új, orwelli stílusú nyelvtől”, amely – miközben befogadó akar lenni – „végül kizárja azokat, akik nem alkalmazkodnak ahhoz”.

Lelkiismereti szabadság és vallásszabadság

Ezután a pápa a mai társadalmakban egyre inkább fenyegetett jogokra tért át: a lelkiismereti szabadságra és a vallásszabadságra. A lelkiismereti alapú szolgálatmegtagadást a Szentatya a méltóság védelmezésének tekinti és védelmébe vette. Kiemelte, hogy „a lelkiismereti alapú szolgálatmegtagadás nem lázadás, hanem az önmagunkhoz való hűség cselekedete”. Ez tükrözi azt az igazságot, hogy

egy szabad társadalom „nem kényszeríti ki az uniformizálást, hanem védi a lelkiismeretek sokféleségét”, megakadályozva az autoriter tendenciákat és elősegítve az etikai párbeszédet.

A pápa szerint a vallásszabadság is veszélyben van. XVI. Benedeket idézve „az első emberi jogként” emlékezett rá. Rámutatott, hogy

világszerte egyre növekedőben vannak a jogsértések: a világ népességének hatvannégy százaléka szenvedi el a vallásszabadság jogának súlyos megsértését.

A Szentszék a keresztények teljeskörű tiszteletben tartását kéri, és „ugyanezt minden más vallási közösségnek”. A Nostra aetate zsinati dokumentum hatvanadik évfordulóján megismételte „az antiszemitizmus minden formájának kategorikus elutasítását”, és hangsúlyozta a zsidó–keresztény párbeszéd és a mélyebb közös gyökerek jelentőségét.

Hozzátette,

a keresztények üldözése ugyanakkor továbbra is az egyik legszélesebb körű emberi jogi válság napjainkban, amely több mint 380 millió hívőt érint világszerte,

magas vagy szélsőséges mértékű diszkriminációval és erőszakkal párosul. Emlékeztetett a bangladesi, a Száhel-övezeti és a nigériai erőszak áldozataira, valamint a damaszkuszi Szent Illés plébánián tavaly júniusban elkövetett terrortámadásban meghalt emberekre, továbbá a mozambiki Cabo Delgado-i dzsihadista erőszak áldozataira. Rámutatott a keresztények elleni finomabb diszkriminációra is, még a többségi keresztény társadalmakban is, beleértve Európát és az amerikai földrészt, ahol a keresztényeket korlátozhatják az evangélium hirdetésében – különösen akkor, ha „a leggyengébbek, a meg nem születettek, a menekültek és a migránsok méltóságát védik, vagy a családot támogatják”.

Az élethez való jog

XIV. Leó pápa megerősítette, hogy az élethez való jog minden más jog alapja, és figyelmeztetett, hogy a kortárs emberi jogi keretrendszer veszélybe kerül, ha a jogok elszakadnak a valóságtól és az igazságtól. „A jelenlegi helyzetben

az emberi jogok tényleges »rövidzárlatát« látjuk”, mivel az alapvető szabadságjogokat – a szólás, a lelkiismeret, a vallás, sőt még az élet szabadságát is – „más, úgynevezett új jogok nevében” korlátozzák, helyet adva az erőszaknak és az elnyomásnak

– mondta. A pápa a családról mint arról a kiváltságos helyről beszélt, ahol az ember megtanulja szeretni és szolgálni az életet. Két sürgető kihívást írt le: a család szerepének marginalizálására irányuló tendenciát a nemzetközi rendszerben, valamint a nehézségek és a családon belüli erőszak által sújtott törékeny családok fájdalmas valóságát. Leszögezte, hogy az Egyház kategorikusan elutasítja azokat a gyakorlatokat, amelyek „tagadják vagy kihasználják az élet eredetét”, valamint azokat a projekteket, amelyek ebben segítik az embereket. A közforrásoknak az anyákat és a családokat kellene támogatniuk, nem pedig „elnyomniuk az életet”.

A béke magvai és a megbocsátás bátorsága

Bármilyen súlyos diagnózist is állapított meg, XIV. Leó pápa megerősítette, hogy a béke továbbra is „nehéz, mégis reális jó”. Szent Ágostont idézve a békét „a saját javunk céljának” nevezte, amely Isten városának megízlelése a földi városon belül.

A béketeremtés alázatot és bátorságot igényel: „alázatot, hogy igaz módon éljünk, és bátorságot, hogy megbocsássunk”.

Hozzátette, hogy ezek az erények karácsonykor nyilvánulnak meg – amikor az Igazság alázatos testté válik –, és húsvétkor, amikor az elítélt Igaz megbocsát és életet ad Feltámadottként.

Beszédének végén Leó pápa a remény jeleire mutatott rá: a harminc évvel ezelőtt a boszniai háborút lezáró, Bosznia-Hercegovinát létrehozó daytoni megállapodásra; az Örményország és Azerbajdzsán között tavaly augusztusban aláírt közös békenyilatkozatra; valamint a vietnámi hatóságok erőfeszítéseire a Szentszékkel való kapcsolatok javítására. Ezek „a béke magjai”, amelyeket ápolni kell, hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc, „a béke és a párbeszéd embere” halálának októberi 800. évfordulójára előretekintve XIV. Leó pápa a szent alázatosságról és az igazságról való tanúságtételére hivatkozva, az új év kezdetén „alázatos és békeszerető szívet” kívánt mindenkinek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír