Az élet kihívás, fogadd el! – A szociális munka napja Debrecenben

Kocsis Fülöp vezetésével közös zsolozsmával kezdődött az ünnepélyes esemény, amelyen mintegy száz fő vett részt.

A metropolita köszöntőjében Márk evangéliumából idézett: „Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat” (Mk 9,41).

A hajdúdorogi érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten társakat, segítőket ad nekünk az életben. Az újszülöttnek szülőket, a cseperedő gyermekeknek testvéreket, a kisiskolásnak tanítót, a nagyobbaknak tanárokat, barátokat, a felnőtteknek munkatársakat, a szülőknek gyermekeket, a nagyszülőknek unokákat.

Szükségünk van egymásra. Egész lényünk kibontakozásában hatással van ránk, hogy kik vesznek minket körül.

A szociális munka napján mondunk hát köszönetet azon munkatársaknak, akik erejükön fölül segítik a legvédtelenebb, a legkiszolgáltatottabb gyermekeket, időseket.

Orosz Aurélia, a debrecni önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának alelnöke szerint ezen a napon illik megállni egy pillanatra, és felhívni a figyelmet arra a láthatatlan munkára, amelyet a szociális ágazatban dolgozók végeznek. Ez egy olyan munka, amelyet hivatásként élnek meg sokan. Hiszen sosem dőlhetnek hátra, mindig van mit tenni. Azokon segíteni, akik egyedül nem boldogulnak, ezért nagy köszönet és hála jár nekik.

A görögkatolikus egyház több mint egy évtizedre vállal jelentős szerepet, többek között a szociális és gyermekvédelem területén is – ismertette Tóthné Tőkés Margaréta, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Gyermekvédelmi Fenntartói Irodájának vezetője.

„A Hajdúdorogi Főegyházmegye egyre bővülő szolgáltatási formákkal áll helyt ezen a nehezített területen, hiszen a három gyermekvédelmi szakellátási intézményünk mellett 2023-tól gyermekjóléti alapellátási feladatot is megvalósítunk, azaz bölcsődei elhelyezést is biztosítunk Hajdúdorogon, illetve 2024-től házi segítségnyújtó szolgálatot is működhetünk Debrecen városában. A szakmai sokszínűség biztosítása és a fejlődés nem állhat meg, ezért 2025-től három új bölcsőde nyitja meg kapuit Debrecenben, Makón és Gödöllőn. Mindezen feladatvállalás azonban mit sem ér az ötszázötven fő munkavállaló és nevelőszülő nélkül” – mondta a vezető.

A főegyházmegye jelenleg 1417 férőhelyen biztosít otthont, ápolást, szakértő segítséget és támaszt a rájuk bízott gyermekek és idősek számára. Napjainkban jelentősen felértékelődik a szociális területen végzett munka, hiszen a változó jogszabályi környezetben egyre szigorúbb körülmények között kell helytállniuk a nap 24 órájában a munkatársaknak. A gyermekvédelmi rendszerre nehezedő megmérettetések, alkalmassági vizsgálatok napról napra kihívás elé állítják az intézményeket és a benne feladatot végzőket.

Nagy felelősséggel jár ez a hivatás, éppen ezért a jeles nap alkalmából többeket kitüntetésben részesítettek.

A Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ kitüntetett munkatársai: Erdős Ferencné nevelőszülő, Kállai Angéla lakásotthoni nevelő, Kecskemétiné Tóth Andrea nevelőszülői tanácsadó; a Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ kitüntetett munkatársai: Váradi Tibor Zsigmondné nevelőszülő, Molnárné Monori Mária gyermekfelügyelő, Varga Tibor Csabáné gyermekfelügyelő; a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ kitüntetett munkatársai: Magán Judit, a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózatának vezetője, intézményvezető-helyettes; Cserna Erzsébet nevelőszülő és Zömbik Istvánné nevelőszülő; a Szent Margit Görögkatolikus Házi Segítségnyújtó Szolgálat kitüntetett munkatársa: Kondás Éva gondozónő.

A találkozót idén is a gondozottak ünnepi műsora színesítette: egy, a Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózatában nevelkedő kislány Vörösmarty Mihály Petike című versét szavalta el.

A Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ III. számú gyermekotthonában nevelkedő gyermekek előadásában pedig Oláh Gergő Hozzád bújnék című dalát hallgatták meg a résztvevők. Közreműködött: Balogh Ottília, Nagy Kinga, Oláh Levente, Lászka Szimonetta, Lingurár Szilvia, Ajtai János, Balogh Albert, Balogh Erik, Gazdag Gergő, Jónás Mária, Gazdag Réka, Gazdag Enikő, Kállai Szilárd, Balogh Alexandra és Lakatos Krisztina.

Elhangzott továbbá – gyerekek előadásában – Aranyosi Ervin Szeretet című verse, valamint Máté evangéliumának 25. verse.

A délután folyamán Krúdy Tamás és felesége, Zsófia előadását hallgathatták meg a résztvevők. A hat gyermeket nevelő házaspár rendszeresen tart előadásokat fiataloknak, házaspároknak. Családban marad címmel nehézségekről, együttműködésről, gyermeknevelésről is megosztották tapasztalataikat.

Terdik János pasztorális helynök köszönetét és háláját fejezte ki azoknak is, akik most nem tudtak jelen lenni ezen az ünnepségen, útravalóként pedig Teréz anya Szeretethimnuszát idézte:

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!

Az élet szép – csodáld meg!

Az élet boldogság – ízleld!

Az élet álom – tedd valósággá!

Az élet kihívás – fogadd el!

Az élet kötelesség – teljesítsd!

Az élet játék – játszd!

Az élet vagyon – használd fel!

Az élet szeretet – add át magad!

Az élet titok – fejtsd meg!

Az élet ígéret – teljesítsd!

Az élet szomorúság – győzd le!

Az élet dal – énekeld!

Az élet küzdelem – harcold meg!

Az élet kaland – vállald!

Az élet jutalom – érdemeld ki!

Az élet élet – éljed!

