Az élet napját tartják vasárnap a Brit-szigeteken – Leó pápa is üzenetet küldött

Az élet napjára XIV. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával.

A pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os élet napján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szentatya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Emellett nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat az anyákat és apákat támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégiben a Magnifica humanitas enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva „puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által” (MH 52). Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökkévalóságban való új teljességére hív minket.

A Szentatya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, „mert számára mindnyájan élnek” (Lk 20,38). Azt is reméli, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az Egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, mellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és veleszületett méltóságában, a Szentatya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív, szegedi életvédő nap, 2024): Merényi Zita

Magyar Kurír