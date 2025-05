Az elmúlt években több százezer rászorulót segített a Szeged-Csanádi Egyházmegye

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Békés és Csongrád-Csanád vármegye teljes területét, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egy részét foglalja magában. Az elmúlt évek alapján, a legutóbbi értékeléstől (2016) számított időszak szocio-karitatív és a társadalmi felelősségvállalás területén végzett feladatok eredményeit értékelte Kothencz János diakónus, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász vezetője.

Rendkívül sokrétű, szocio-karitatív tevékenységet végez az egyházmegye: intézményeiben azokat a feladatokat látja el, amelyek hagyományosan az egyházak küldetéséhez tartoznak. Szociális programjaival több tízezer embert támogat folyamatosan.

Az egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója az ország legnagyobb nem állami fenntartású gyermekvédelmi szakellátást biztosító szervezete, amely 13 vármegyében mintegy 6 ezer gyermekről gondoskodik, akik nevelőszülőknél és lakásotthonokban élnek. Fontos megjegyezni, hogy itt nemcsak teljes körű otthont nyújtó ellátásról van szó, hanem olyan módszertani-szakmai feladatvállalásról is, amely valamennyi katolikus fenntartású gyermekvédelmi szakellátásnak nyújt állandó szakmai támogatást.

Az egyházmegye közel 100 köznevelési intézményében mintegy 8 ezer gyermeket, fiatalt oktatnak négy vármegyében, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Felsőoktatási intézményeiben – a Gál Ferenc Egyetem karain Csongrád-Csanád, Békés és Bács-Kiskun vármegyében több képzési telephelyen, többek között Szegeden, Kecskeméten, Szarvason és Gyulán – mintegy 3 ezer fiatal tanul.

Szociális intézményeiben, a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat rendszerében alapszolgáltatásaik többek közt az időskorúak nappali ellátása, bentlakásos intézmények, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a hajléktalan személyek átmeneti szállása. Az egyházmegye a szociális intézményein keresztül az elmúlt fél évtizedben mintegy 5 ezer rászorulóról gondoskodott úgy, hogy az utóbbi időben folyamatosan nőtt a súlyos betegek száma.

Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítására. A Grosics Labdarúgó Akadémia utánpótláscsapataiban 300 fiatal sportolhat, futballozhat. Az intézménybe az ország minden területéről, sőt a határon túlról is érkeznek sportolók, akik számára a képzés díjmentes.

A Szent Gellért Fórum otthont ad ifjúsági találkozóknak, lelkiségi gyakorlatoknak, bűnmegelőzési és honvédségi programoknak, az állami gondoskodásban élő fiatalok rendezvényeinek, valamint regionális és nemzetközi sportversenyeknek. A nyitást követő 6 évben több mint 24 ezer fő vett részt közösségi, kulturális és jótékonysági rendezvényeken.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász számos szocio-karitatív tevékenységet végez: az elmúlt 8 évben 285 216 rászoruló kapott különböző támogatást. Évente több mint 30 ezer ember életét támogatja a Karitász. Az egyházmegye területén 39 plébániai karitászcsoport végzi szívvel-lélekkel önkéntes tevékenységét, amely sok más mellett idősek és betegek látogatása otthonaikban és intézményekben, élelmiszercsomagok osztása, a téli időszakban meleg étel osztása és „hajléktalan-teajárat”, a mezőkovácsházi és a szegedi roma tanoda támogatása. A karitász különböző tematikus akciók és programok által anyagilag is igyekszik támogatni a rászorulókat, például lakhatási- tűzifa- és gyógyszertámogatással. Az önkéntesek átfogó karitatív tevékenységére szép példa, hogy az orosz–ukrán háború első napjaitól fáradhatatlanul dolgoztak a menekültek megfelelő ellátásán. 200 olyan embernek tudtak akkor segítséget nyújtani, akiknek egyik pillanatról a másikra vált bizonytalanná az élete.

A karitásszal kapcsolatba került és az egyik legkiszolgáltatottabb 11 fős kárpátaljai család mindennapjait azóta is támogatja a szervezet. Amellett, hogy negyedévente visznek számukra adományokat, napi szinten folyamatosan gondoskodnak róluk, mentorálják a családot, például online korrepetálják a gyermekeket, segítve ezzel az iskolai előrehaladásukat.

Mindezek mellett, az egyházmegye több mint 600 fő megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását biztosítja.

A nagy számok mögött minden esetben emberi sorsok vannak. Ezek közt sok ezer olyan példa van, mely jól mutatja azt a fajta szellemiséget, melyet a Szeged-Csanádi Egyházmegye szociális és karitatív aktivitása tükröz. Van olyan fiatal, aki bár elveszítette saját családját, ma már orvos, és feleségével együtt két gyermeket nevel. A gyermekvédelem területén is számtalan olyan sikertörténet jellemzi munkájukat, amelynek eredményeként a fiatalok sikeres és hasznos tagjai lettek a társadalomnak.

Mindemellett több olyan családot is felkarolt az egyházmegye, ahol egy-egy komolyabb egészségügyi beavatkozás finanszírozásával tudtak segítséget nyújtani. A Szeged-Csanádi Egyházmegye soha nem reklámozta magát öncélú módon mindazért a szolgálatért, amellyel több százezer bajba esett és nélkülöző embertársát szolgálta. A jövőben is hasonló módon vállalja ezt a szolgálatot, melyet az elmúlt hosszú években is megvalósított.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye



Fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász



Magyar Kurír