Az erdélyi magyar képzőművészet közel száz évnyi kincseiből nyíltak kiállítások Kolozsváron

Gy. Szabó Béla (1905–1985) grafikus budapesti tanulmányai után Gyulafehérvárra, majd 1930-ban Kolozsvárra költözött. Rövid ideig munkához jutott a kincses városban, de csakhamar kénytelen volt megtapasztalni a nélkülözést is. „Rajzoltam reggeltől estig” – vallotta erről az időszakról, és valóban: Kolozsvár külvárosát, az akkori szegényebb városrészt ábrázoló rajzai a perifériára sodródó világ impresszionista lírájává váltak.

Az Ars Sacra Claudiopolitana kiállítótérben augusztus 17-én nyílt tárlatot Ferenczy Miklós, a hagyaték gondozója nyitotta meg, ő látta vendégül az érdeleklődőket a közeli Bolyai utcai egykori műteremlakásban tartott kalauzolások során is.

Az akkor készült tus-, szén- és ceruzarajzaiból, kisebb metszeteiből és korai munkáiból tekinthet meg a látogató egy válogatást az Ars Sacra Claudiopolitana Egyházművészeti Galériában. Az emlékkiállítás hétközben 10–16 óra között, hétvégén 10–18 óra között látogatható a Szentegyház utcai galériában.

Gy. Szabó Béla munkái a Bánffy palotában a Barabás Miklós Céh tárlatán is ott láthatóak. A Kolozsvári Magyar Napok egyik első eseménye e kiállítás megnyitója volt, az egészen kivételes, gazdag, egyedi kiállítás szeptember első hetében is látogatható.

A lenyűgöző tárlat több mint 250 művész 350-nél több munkáját mutatja be, átfogó képet ad az erdélyi magyar képzőművészet közel száz évéről.

Fennállásának 95. évfordulóját ünnepli a Barabás Miklós Céh. A Kolozsvári Magyar Napok keretében megnyílt kiállítás talán legbővebb, legsokoldalúbb áttekintése Erdély képzőművészeti életének. Három kiállítás ez, három különálló teret töltenek meg a kiválóbbnál kiválóbb alkotások. A földszinten két kiállítás mutatja a Barabás Miklós Céh élő, alkotó tagjainak munkáit, ezek esetében is örömteli a sokszínűség, az ötletes, tehetséges alkotók kreativitása, mesterségbeli tudása.

Az emeleti termekben kaptak helyet a BMC korábbi, többnyire már nem élő alkotóinak munkái: itt lenyűgöző munkákat láthat a látogató, rácsodálkozhat arra a hagyományra, tehetségre, alkotókedvre, ami a kiállított munkák sajátja, s egyben számba veheti, micsoda gazdagság és szépség jellemzi az erdélyi képzőművészetet! A BMC aktív alkotóinak munkái szervesen folytatják az elődökét, színvonalat, látásmódot, tehetséget mutatnak, amely méltó folytatás, és ami a mai nézőnek, művészetkedvelőnek lelki örömöt ad.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Kolozsvári Magyar Napok; Bodó Márta

Magyar Kurír