Az eredetiekhez méltó színes üvegablakokkal újul meg a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében az észak-dunántúli régióközpontban történelmi léptékű fejlesztés zajlik: a várnegyedben 18 épületet újítanak fel, továbbá 35 ezer négyzetméter épített, illetve mintegy 10 ezer négyzetméter szabad terület újul meg. Ehhez hasonló mértékű munkálatok a barokk kor óta, közel 250 éve nem folytak a várnegyedben.

A magyar állam által támogatott projekt részeként végre megszüntetik a valamennyi épületet érintő, évtizedek óta súlyos állagromlásokat okozó vizesedést és sószennyezettséget. A főszékesegyház megújítása során a tervezők az épület ősiséget sugárzó karakteréhez illeszkedő, hagyományos és egységes belső tér kialakítását tűzték ki célul. Ehhez igazodnak az új színes üvegablakok is, amelyek látványtervét a sajtónak is bemutatták.

A veszprémi várnegyed felújítása 2025-ig tart, de több épület már 2023-ban, az Európa Kulturális Fővárosa-programsorozat idején is látogatható lesz. Erre az időszakra a beruházás és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény egy különleges kiállítással készül.

Elsőként Udvardy György veszprémi érsek köszöntötte a sajtó képviselőit, örömét fejezve ki, hogy a projekt jelen állásában már sok olyan részlet megmutatható, amely egyrészt meggyőzően előrevetíti a várható végeredményt, másrészt sok korábban felmerült kérdésre is választ ad, hiszen egy ekkora beruházást nyilvánvalóan jelentős érdeklődés övez.

„Őseink hite a jövő reménye” – emlékeztetett a sajtótájékoztató elején a főegyházmegye mottójára az érsek, kiemelve, miért is vállalkozott erre a feladatra a főegyházmegye. „A vár megújításának forrása egyértelműen az Egyház apostoli küldetéséből fakad. Az Egyház él, jelen van a mindennapokban, és meg szeretné mutatni tanítását, kultúráját és azt is, hogyan képzeli el a jövőt” – emelte ki a főpásztor.

Veszprém városa hazánknak önmagában is kiemelt helyszíne Boldog Gizella révén, így a befogadás és a nyitás két fő vezérelve kell hogy legyen a megújulásnak is. Az Egyház ebben a történelmi térerőben képes lehet a kultúra formálására, ahogyan egyúttal a kultúra megőrzésére is. Az egyházi terek közösségi funkciót is kapnak majd, így egyúttal pasztorális terekké is válnak – mutatott rá Udvardy György, hozzátéve: ez az Egyház evangelizációs küldetésének betöltése szempontjából is elengedhetetlen. Ugyanígy, amennyire lehetséges, és ahol lehetséges – például a Boldog Gizella- és a Szent György-kápolna esetében – a reszakralizáció is meg fog valósulni, tehát mindkettőt visszahelyezik korábbi liturgikus funkcióikba is.

A második megszólaló az eseményen Vörös Tamás, a Veszprémi Főegyházmegye főépítésze volt, aki részletesen szólt a beruházás szakmai kihívásairól, kiemelten is a Szent Mihály-főszékesegyház felújítása kapcsán felmerült problémákról és azok lehetséges megoldásairól.

A veszprémi érsekség főtemplomának, a basilica minor rangban lévő főszékesegyháznak az építését még Gizella királyné kezdte meg az 1030-as évek második felében, majd értelemszerűen nyomot hagytak rajta a gótikus és barokk korok stílusjegyei is, míg végül 1910-ben neoromán, illetve neogótikus stílusban újították fel. Tekintve, hogy a templom rendkívül komplex építéstörténeti rétegrenddel bír, a helyreállítás is komoly döntési helyzetek elé állította a szakembereket.

Az egész Várhegyen gondot okozó vizesedések miatt megromlott műszaki állapot komoly szerkezeti és épületfizikai felújításokat tett szükségessé, miközben a templom belső tere vonatkozásában az egységes szemléletű megújítás megvalósítását is prioritásként kellett kezelni – ez érintett minden liturgikus teret, azaz a szentélyt, a hajót, a sekrestyéket, az oldalszentélyeket és az oratóriumot is.

A főtemplomot különösen is érintette a vizesedés és a (a teljes falfelület 30 százalékát roncsoló) sószennyezettség – ez utóbbi tette szükségessé és indokolttá a korábbi díszítőfestés szakszerű konzerválását, majd elfedését. „Számos esetben a régi falmaradványok is szerepet játszanak a ma is látható épületek vizesedésében” – emelte ki Vörös Tamás, hozzátéve, jó példa erre, hogy a Szentháromság-szobor körül, valamint a Szent Mihály-főszékesegyház közvetlen környezetében a ma a járószint alatt elhelyezkedő, eredetileg a sziklafelszínre alapozott középkori falak zárt alakzata gyakorlatilag vízgyűjtőként működik, így az ott megrekedő csapadékvíz idővel számottevő problémát okoz – magyarázta, kiemelve azt is, hogy az épületek szigetelését igen összetett módon szükséges kezelni: a műszaki, művészeti és műemlékvédelmi szempontoknak megfelelően, a régészeti emlékek megőrzésével együtt kell megoldani.

(A felújítási munkálatok során felmerült nehézségekről és az alkalmazott problémakezelési metódusokról egy később írásban részletesen is beszámolunk majd.)

A főépítész hangsúlyozta, hogy a főszékesegyház belső terének egységes stílusú megújításakor a századelős látványt vették alapul, és ahhoz igazodva az eredetileg Waltherr Gida által tervezett üvegablakokra rezonáló új üvegablakokat építenek be.

A szentélyben helyet kapó üvegablak kapcsán elmondta: a tervek szerint a Szent Mihályt ábrázoló alkotás stílusjegyeiben rezonálni fog a középkori és így a neogótikus ábrázolásokra is, és természetesen a további üvegablakok is Watherr Gida századelős alkotásainak motívum- és formavilágára hangolva készülnek. Ezeken felül egy kilenc elemből álló rózsaablak kompozíciót is elhelyeznek az épületben.

Kérdésre válaszolva arról is szólt, hogy a most kiemelt, Árkayné Sztéhló Lili által készített ablakok restaurálást követően biztos helyre, műtárgyként a Gizella Gyűjtemény gondozásába kerülnek.

A Magyar Állam támogatásával megvalósuló beruházás felelőse a Veszprémi Érsekséghez tartozó Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság. Pém Attila igazgatóhelyettes rámutatott a veszprémi várnegyed „város a városban” típusú elhelyezkedésére, valamint a projekt összetettsége kapcsán kiemelte, hogy a megvalósítás különösen komplex megoldásokat igényel a kivitelezők – összesen négy generálkivitelező cég látja el a feladatokat – részéről is. Így például a személyzet bejutását a várba egy egyedülállóan nagyméretű térállvány-rendszer segíti, az anyagmozgatásban pedig több daru is részt vesz.

Pém Attila kitért arra is, hogy a beruházás minden szükséges engedéllyel rendelkezik, ezek között vannak kutatási, bontási, örökségvédelmi és építési engedélyek is.

Mivel a várnegyed regionálisan is kiemelt kulturális értéket képvisel, a kivitelezési munkákat úgy ütemezték, hogy egyes épületeket már be tudjanak kapcsolni a 2023-as programsorozatba.

„Szeretnék már jövőre megmutatni a helyi lakosságnak és a látogatóknak az érseki palota egy részét, és az is a célkitűzések között szerepel, hogy a Szent Mihály-főszékesegyház húsvétra már alkalmassá váljon a liturgikus eseményekre” – húzta alá Pém Attila. A tervek szerint a Körmendy-ház és a Biró-Giczey-ház ekkorra szintén látogatható állapotban lesznek, valamint elkészül a 18 beruházásban érintett épület tető- és homlokzati rekonstrukciója is, így a 2023-as programokat nem zavarják majd az állványzatok.

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény együttműködve az Európa Kulturális Főváros időszakra egy különleges kiállítással is készül: a Work in Progress ’23 programsorozat keretében a nagy közönségnek is bemutatják a 2021-től 2025-ig tartó műemlék-helyreállítás folyamatát. Tematikus útvonalakon bejárhatjuk az addig elzárt várnegyed épületeit és egyes kertjeit, és bepillanthatunk a kulisszák mögé is: kiderül majd, hogyan zajlottak és zajlanak a kutatások, restaurálások, az építészeti tervezés.

Szerző: Horogszegi-Lenhardt Erika



Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír