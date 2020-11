Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárjai jártak a pápánál

Egy álomcsapat kelt át az óceánon, hogy Ferenc pápával együtt nemet mondjon a rasszizmusra. A pápa az Apostoli Palota könyvtárában találkozott az NBA öt képviselőjével és a játékosokat képviselő szervezet (NBPA) elöljáróival. Az észak-amerikai profi kosárlabda-játékosok közül jelen volt Sterling Brown a Houston Rockets csapatából, Kyle Korver a Milwaukee Bucksból, Anthony Tolliver a Memphis Grizzliesből, Jonathan Isaac és Marco Belinelli a San Antonio Spurs csapatából. Belinelli az olasz nemzeti csapat vezetője is egyben. A kosárlabdacsillagok elkötelezték magukat olyan stratégiák gyakorlatba ültetésére, amelyek segítenek legyőzni a rasszizmus minden formáját. Ezt segíti elő az észak-amerikai profi kosárlabda-játékosok szervezete (NBPA), amely az NBA profi játékosait képviseli.

Az öt kosárlabdasztárt elkísérte a pápai audienciára Michele Roberts, Sherrie Deans és Matteo Zuretti, az NBPA vezetői és családtagjaik. Az észak-amerikai profi kosárlabda-játékosok szervezetének (NBPA) missziója, amint ezt kifejtették a pápának, az, hogy védelmezzék és támogassák a játékosok jogait és tehetségét, hangot adva nekik a sporton túl társadalmi kérdések terén is. Ennek jegyében számos játékos már régebb óta egyénileg és közösen is elindított szolidaritási projekteket, és nyíltan támogatott olyan mozgalmakat, amelyek a társadalmi igazságosságért és a rasszizmus ellen küzdenek.

A szervezet képviselői találkozni akartak Ferenc pápával, hogy személyesen mutassák be eddigi erőfeszítéseiket a társadalmi jogok terén. A pápa bátorító szavakkal üdvözölte törekvéseiket. Beszámoltak konkrét lépéseikről az igazságosság és az egyenlőség megteremtése érdekében, amelyeket még elkötelezettebben végeztek az utóbbi hónapokban, az erőszak megnyilvánulások súlyos epizódjait követően.

Megajándékozták a pápát egy kosárlabdával és egy mezzel, szakmájuk jelképeivel, valamint egy fontos kötettel, amely képek, cikkek és más írások által mutatja be a valódi csapatmunkát.

Az NBA különböző származású, kultúrájú profi játékosai felhasználva a kommunikációs eszközöket újra fellendítik a sport leghitelesebb értékeit, amelyek kizárják a rasszizmus minden formáját.

A National Basketball Association (Nemzeti Kosárlabda Szövetség, röviden NBA) az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, a világ legjelentősebb férfi kosárlabda-bajnoksága. A ligát New Yorkban alapították 1946. június 6-án Basketball Association of America (BAA, Amerikai Kosárlabda Szövetség) néven. Jelenlegi nevét a rivális National Basketball League-gel (Nemzeti Kosárlabda Liga) való egyesülés után kapta. A liga nemzetközi és belső hivatalait a New York-i központból irányítják. Az NBA egy-egy idénye két részből áll, az alapszakaszból és a rájátszásból. A világ harmadik legnagyobb nézőszámú profi sportligája.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír