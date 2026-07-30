Az Esztergomi Hittudományi Főiskola pótfelvételit hirdet a 2026/27-es tanévre

Katekéta-lelkipásztori munkatárs – alapképzési szak (BA), levelező képzés

A tanulmányi idő hat félév, félévenként tíz szombat. A képzés állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában végezhető; az önköltség összege félévenként 130 000 forint.

Közösségi gondoskodás részismereti képzés – a közösségi gondoskodás alapképzési szakhoz kapcsolódó részismereti képzés levelező munkarendben indul.

A tanulmányi idő tíz szombati alkalomból és vizsgákból áll. A képzés finanszírozása egységesen kedvezményes önköltségi díjjal történik, amely félévenként 65 000 forint.

A részismereti képzésben elvégzett tantárgyakat a főiskola beszámítja az indítani tervezett közösségi gondoskodás alapképzési szakán (BA). Amennyiben az indítási eljárás idén szeptember végéig sikeresen lezárul, úgy a részismereti képzésre beiratkozott hallgatók számára lehetőséget biztosítanak egyszerűsített átjelentkezésre már a most következő félévben, ami az intézményi keret erejéig állami ösztöndíjas finanszírozási formára is vonatkozhat.

Az állami ösztöndíjas alapképzésre ebben a félévben átkerülő hallgatók számára a részismereti képzés befizetett önköltségi díját visszatérítik.

A közösségi gondoskodás alapképzési szak célja a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a katolikus közösségi gondoskodás hagyományaira építve olyan elkötelezett szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a közösségi gondoskodás teológiai, etikai és gyakorlati alapjairól, a különböző formáinak és intézményrendszereinek működéséről, valamint képesek azok szervezésére, koordinálására, fejlesztésére és fenntartható működtetésére.

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) katekéta-lelkipásztori munkatárs BA levelező és közösségi gondoskodás részismereti képzésére a főiskola honlapján lehet jelentkezni augusztus 5., szerdáig.

A felvételi időpontja augusztus 25.

További információk a honlapon olvashatók, illetve a (+36) 33/541 971-es telefonszámon vagy a tanulmányi@eszhf.hu e-mail-címen kérhetők.

Forrás és fotó: Esztergomi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír