Az igazi istenkeresés a szív csendjében történő figyelés – Szent Klára ünnepe Csíksomlyón

Külhoni – 2025. augusztus 16., szombat | 14:00
A csíksomlyói Szent Klára Házban, a klarissza nővérek egykori monostorában Szent Klára liturgikus emléknapján, augusztus 11-én szentmisében ünnepelték a szent példás életét és közbenjárását kérjék. Nemcsak a ház névnapjáról emlékeztek meg, hanem imádkoztak mindazokért a nővérekért, akik itt éltek.

Gegő Julianus OFM homíliájában emlékeztetett:

az imádság nem felfelé való kapaszkodás Istenhez, hanem út befelé, hogy felfedezzük őt életünk középpontjában.

Szent Klára a keresztre feszített Krisztus szemlélésével kezdte imáját, hagyva, hogy ez az együttérző szeretet átformálja őt – és rajta keresztül másokat is.

Az igazi istenkeresés a szív csendjében történő figyelés: kiért dobog a szívem, hol és mikor tapasztalom Isten jelenlétét a napom során? Minden találkozás, munka és kihívás lehetőség arra, hogy felismerjük Istent.

Szent Klára élete példát ad: imádsággal Krisztust hordozta, életével „megszülte” a világ számára, így felragyogtatta Isten arcát a mindennapokban.

Forrás és fotó: Ferences Világi Rend – CsíksomlyóErdélyi Ferencesek Facebook-oldala

Magyar Kurír

