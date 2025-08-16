Az igazi istenkeresés a szív csendjében történő figyelés – Szent Klára ünnepe Csíksomlyón

Gegő Julianus OFM homíliájában emlékeztetett:
az imádság nem felfelé való kapaszkodás Istenhez, hanem út befelé, hogy felfedezzük őt életünk középpontjában.
Szent Klára a keresztre feszített Krisztus szemlélésével kezdte imáját, hagyva, hogy ez az együttérző szeretet átformálja őt – és rajta keresztül másokat is.
Az igazi istenkeresés a szív csendjében történő figyelés: kiért dobog a szívem, hol és mikor tapasztalom Isten jelenlétét a napom során? Minden találkozás, munka és kihívás lehetőség arra, hogy felismerjük Istent.
Szent Klára élete példát ad: imádsággal Krisztust hordozta, életével „megszülte” a világ számára, így felragyogtatta Isten arcát a mindennapokban.
Forrás és fotó: Ferences Világi Rend – Csíksomlyó; Erdélyi Ferencesek Facebook-oldala
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria