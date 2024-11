Az imádság áll a pécsi egyházmegyei férfitalálkozók új sorozatának fókuszában

Mi az ima? Hogy imádkozunk? Hogyan imádkozzunk? Miért imádkozunk? Kihez és kinek imádkozunk? Kell egyáltalán imádkozni? Kinek van rá szüksége? Istennek? Vagy az embernek?

A pécsi egyházmegyei férfitalálkozók idei második sorozatában elhangzó előadások rávilágítanak arra, hogy van-e különbség férfiak és nők imádsága között, de az is kiderül, hogy az imádság miként lehet egyszerre támasz és megtartó erő, melyben személyes életünk mindennapjaiban, vagy éppen családunk és közösségeink körében is elmerülhetünk. Szó esik arról is, szüksége-e van Istennek, hogy imádkozzunk hozzá, de az imádság témakörének kibontása utat mutat abban is, hogy miként érezhetjük magunkat imádság közben, vagy ha éppen elmulasztjuk azt.

Mint ismert, 2024 szeptemberében a Pécsi Egyházmegye férfitalálkozóinak immár a negyedik évada kezdődött meg, melynek főbb mondanivalói a férfi imádsága mellett a test teológiája, egymás támogatásának lehetőségei és korlátai, valamint Isten rólunk való vélekedésének üzenete.

A Felföldi László pécsi megyéspüspök kezdeményezésére életre hívott férfitalálkozók az édesapákat és nagyapákat, gyakorlatilag pedig minden nagykorú férfit megszólító találkozó.

A negyedik évadban az egyházmegye kilenc településén – Pécsen, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron, Szigetváron, Siklóson és Bonyhádon – négy-négy sorozatban hallgathatják meg a témákat az érdeklődők.

Az egyes helyszínek és időpontok listája, továbbá regisztrációs linkjei ITT találhatók.

Felföldi László püspök, aki minden helyszínen és minden egyes alkalmon személyesen vesz részt a kötetlen hangvételű összejöveteleken, felekezeti hovatartozástól függetlenül nagy szeretettel hív és vár minden érdeklődőt, akiket érdekelnek a férfi lét nagy témái.

A rendezvény nem belépődíjas, ingyenesen látogatható.

A férfitalálkozók korábbi témaköreiről készült összefoglalók az egyházmegye honlapján olvashatók.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



