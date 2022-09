Az isteni és emberi szó gazdagságáról – Elkezdődött a Pécsi Egyházmegye férfitalálkozóinak új évada

Felföldi László megyéspüspök, a programsorozat állandó házigazdája, valamint Garadnay Balázs plébános, a rendezvény meghívott előadója azt vizsgálta, hogy Isten hogyan szól az emberhez és az ember hogyan szól az Istenhez.

Isten végtelen, ezért végtelen módon képes megszólítani az embert, akinek felfogása véges, ezért Isten igazodik az egyes ember véges értelmi képességeihez – kezdte előadását Garadnay Balázs. A plébános számos szentírási résszel, saját személyes, illetve ismert emberek életéből vett példákkal szemléltette, ahogy Isten többféle stílusban szól az emberhez, akinek képességei és a gondolatai összerendezése révén mutatja meg önmagát.

Az Ószövetség prófétáinak megnyilatkozásait követően Jézus szavai felnyitják a szemünket, segítenek megismerni az Istent, akinek közlései által magunkat is megismerjük, egész pontosan, hogy milyenné kell formálódnunk – fogalmazott Garadnay Balázs. Isten szava lehet gyengéd, irgalommal teli, de lehet közérthető, világos, hétköznapi, vagy épp az értelmet meghaladó módon történő megszólalás, ahogy János apostol is tette a Jelenések könyvében, melyhez az Úrtól kapta a megformált szavakat. De Isten szava lehet egy történés is az életünkben, amire a legkevésbé számítunk, és azt gondoljuk, véletlenül történt, mint Saul életének megtérése, nagy fordulása a damaszkuszi úton (vö. ApCsel 9).

Bármi megtörténhet az életünkben, Isten úgy szólal meg, ahogy jónak látja. De legyünk biztosak abban, hogy szól hozzánk és szava az üdvösség meghívója és biztosítéka számunkra.

Mindenkor álljunk készen arra, hogy meghalljuk és megértsük szavát – zárta előadását a plébános.

Ezt követően Felföldi László az emberi szó végtelen erejéről és gazdagságáról beszélt. A megyéspüspök kiemelte, a szóval, a beszéddel válunk azzá, amivé a Jóisten teremtett minket. Az is, aki némának született, vagy a kicsiny gyermek is. Ha egy gyermekkel nem beszélgetünk, ha nem hagyjuk, hogy elmondja, ami a szívében van, akkor a személyiségében zavar támad.

Barátok, amikor találkozni akarnak, valójában beszélgetni akarnak egymással. A jegyeskurzusokon a fiatalok mindig elmesélik, hogy amikor megismerkedtek egymással, beszélgetni kezdtek, a szívük és a lelkük összecsengett. És mikor megy tönkre egy házasság? – tette fel a kérdést a hallgatóságnak a megyéspüspök. – Amikor a házastársak nem beszélnek, nem beszélgetnek egymással, nem hagyják, hogy a szívük erejét, mely mindennap új csodákat nyit ki az életükben, szavakba öntve megosszák egymással.

Ellenpólusként említette a főpásztor a napjainkra elhatalmasodott fedezetlen, üres beszédet vagy a pénzért írt álhíreket, melyek zavart, feszültséget, félelmet keltenek, manipulálnak. Sajnos, az emberi szó mára elveszítette a hitelét.

Sokszor, amikor tiszta szavakat hallunk, nem tudunk mit kezdeni velük, ezért rendkívül fontos, hogy újra visszaadjuk azok hitelét családban, közösségben, Egyházban.

„A száj ugyanis a szív bőségéből szól.” (Mt 12, 34) Csak az jöhet ki a szánkon, ami bent, a szívünkben jelen van. Ezért nem mindegy, hogy mit és hogyan mondunk, hogyan szólalunk meg. Egy kimondott szó valósággal lebéníthat, vagy épp ellenkezőleg, egy szó, egy üzenet bátoríthat, ezért fontos, hogy jó szavaink legyenek, melyeket tudatosan kell megformálnunk. De sok esetben a ki nem mondott szó is bajt okozhat, melyet azért nem mondunk ki, mert nem akarjuk vele megbántani a másikat – figyelmeztetett Felföldi László. – Pedig ki kell mondani, ugyanis van egy pont, amikor már késő, a kapcsolat haraggá válik, nem szólunk egymáshoz. Amikor azonban újra megszólalunk, vége a magánynak. Ember és ember között dialógus kezdődik. Istenről azonban hallgatunk, alig beszélünk róla, alig beszélgetünk vele, pedig pont a szóra kell rátalálnuk az Istennel való beszélgetéshez is.

Isten csodálatos módon tud megszólítani minket, meg kell találjuk, hogyan halljuk meg az ő szavát, hangját. Szent József álmában kapta az isteni szót, van, aki egy levélben közölt üzeneten, mások egy beszélgetésen, egy könyvön, a Biblia szavain keresztül. Eszünkbe jut valami és érezzük, hogy ez a gondolat máshonnan jön.

Isten mindnyájunkhoz szól, minél többször meghalljuk és meghallgatjuk, annál többet mond. Ehhez azonban csendben kell lenni, az Úrral kell lenni, aki megszólal, beszél, kommunikál velünk. Nem kioktat, hanem azért beszél, hogy megmutassa magát.

Az Isten örök szeretettel szeret minket, ezért fontos, hogy az élő Istennel élő kapcsolatunk legyen. Csendben kell Istenre figyelni és meghallgatni őt, ahogy egymást is. Amikor beszélgetünk, ne mondjuk a magunkét, hallgassuk meg a másik szavait, ez is a szeretet üzenete. Isten egymásra bízott bennünket, éljük meg a kapcsolatot, figyeljünk egymásra, mert az isteni és emberi szó óriási gazdagság és ebből kell táplálkoznunk – zárta a találkozó elmélkedését Felföldi László megyéspüspök.

Végezetül az előadások témáját csoportokban vitatták meg a férfiak személyes megosztások formájában. A programsorozat második témája november 10–11-én Pécsen debütál Félelmeink és reményeink címmel, addig pedig Az isteni és emberi szó témáját viszik el Mohácsra, Szekszárdra, Paksra, Tamásiba, Dombóvárra és Szigetvárra Felföldi László megyéspüspök és a programok meghívott előadói.

