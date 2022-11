Az iszlám előtti korból származó keresztény monostorra bukkantak az Egyesült Arab Emírségekben

„A szigetet homoknyúlványok ölelik körül, és ezek egyikén fedezték fel a régészek a monostort egy építkezés miatt kezdődött feltárás során. A környék már az újkőkorszakban is lakott volt” – mondta el Timothy Power régészprofesszor, aki részt vett az ásatásban.

Ez a második ilyen épület az Egyesült Arab Emírségek területén. A szénizotópos kormeghatározás szerint alapjait 534 és 656 között, még az iszlám születése előtt tehették le. Mohamed próféta 570 körül született, és 632-ben, Mekka meghódítása után halt meg. Ma az iszlám vallás a legelterjedtebb a Közel-Keleten, bár még mindig léteznek kisebb-nagyobb keresztény közösségek a térségben.

Az egyhajós monostorban keresztelőmedencét és kemencét is találtak, ahol kenyeret vagy ostyát süthettek. Szakértők azt feltételezik, hogy oltár és bortartó is állhatott a templomban. Mellette egy melléképület található négy szobával, amelyek vélhetőleg egy udvart öleltek körül. Ez a helyi apát vagy püspök lakhelye lehetett.

Történészek szerint hasonló korai keresztény templomok a Perzsa-öböltől Indiáig megtalálhatók. Régészek Bahreinben, Irakban, Iránban, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is bukkantak már ilyen épületekre. Timothy Power megjegyezte: korunkban az Egyesült Arab Emírségek egy olvasztótégely, de figyelemre méltó a lehetőség, hogy ezer évvel ezelőtt is hasonló szerepet tölthetett be.

Forrás: MTI

Fotó: Tim Power/Twitter

Magyar Kurír