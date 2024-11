Az oktatás mint a párbeszéd kulcsa – Egy katolikus pap a dakkai egyetemen, „Kelet Oxfordjában”

Tapan Camillus De Rozario, aki több mint húsz éve tanít a dakkai egyetemen, különleges jelenség a bangaldesi egyetemi világban, de az egész régióban is: a South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) dél-ázsiai együttműködési szövetség országaiban valószínűleg ő az egyetlen katolikus egyházmegyés pap, aki egyetemi oktatóként is tevékenykedik – nyilatkozott az AsiaNews hírügynökségnek.

Tanári küldetése mélyen a vallásközi párbeszédben és a vallások közötti megértésben gyökerezik – vallja a biblikus teológus, aki olyan kurzusokat tart a dakkai egyetemen, amelyek a vallási hagyományok széles spektrumát lefedik, a kereszténységet, a hinduizmust, az iszlámot, a buddhizmust, a zsidó vallást és az őslakosok vallásait.

Bangladest a közelmúltban társadalmi feszültségek és véres diáktüntetések rázták meg. A dél-ázsiai országot ennek következtében jelenleg átmeneti kormány igazgatja, amelynek az elkövetkező hónapokban békéltető és a párbeszédet előmozdító intézkedéseket kell végrehajtania.

Az oktatás „kulcsszerepet játszik a tudatlanság felszámolásában, továbbá az empátia és a párbeszéd előmozdításában” – hangsúlyozza Tapan atya, aki nem kívánja kommentálni a jelenlegi politikai helyzetet. A muszlim többségű Bangladesben sok diáknak most, az ő személyében van először lehetősége arra, hogy találkozzanak egy kereszténnyel”.

Az évek során sok, főként különböző vallási nézetek és társadalmi előítéletek okozta akadályt kellett leküzdenie az egyetemen – mondta el a katolikus teológus. – Ám türelemmel, nyitottsággal, elkötelezettséggel és a közös értékekre összpontosítva sikerült hidakat építenie a diákokkal és a kollégákkal. Papi hivatása, amelyet alapvetően meghatároz az együttérzés és az elfogadás, döntően hozzájárult ahhoz, hogy sikerült megteremteniük egy olyan környezet, amelyben megférnek egymással a különböző vallások, hozzájárulva ezzel a fiatalok teljes körű képzéséhez – fogalmaz Tapan Camillus De Rozario.

A mai világban sok területen komoly problémát jelent a vallás nevében elkövetett erőszak. Ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk,

bizalomépítésre, a félelem és előítéletek okozta gátak lebontására van szükség

– hangsúlyozza a katolikus pap. Diákjai közül ma már sokan Tapan atyának szólítják; de gúnyt is tapasztal néhány radikális iszlamista egyetemista részéről.

Tapan Camillus De Rozario a dakkai egyetem Világvallások és Kultúra Karának docense, aki az egyetemközi párbeszédet előmozdító kezdeményezéseknek is aktív részese. Azt szeretné, és azért imádkozik, hogy más papok is követhessék a példáját, az egyetemen oktatva.

A biblikus teológus a római Pápai Orbán Egyetem (Pontificia Università Urbaniana) doktorált, ezt követően elkezdett tanítani a dakkai egyetemen, ahol 2010-től immár az egyetem állandó tanári karának tagjaként oktat.

Forrás és fotó: AsiaNews; Vatican News



Gátas Judit/Magyar Kurír