Az önfeláldozó szeretet tesz boldoggá – Veres Andrással ünnepelték a Jézus Szíve-búcsút Mezőkövesden

A főpásztor szentbeszédében a szív szerepéről, jelképként való használatáról elmélkedve elmondta, a szív az ember belső világát jelképezi, sokféle személyes titoknak helye. Úgy fogalmazott:

Jézus Szíve az igazi örömre akar bennünket megtanítani, már csak azért is, mert tudjuk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy Istenről, az Atyáról tanúságot tegyen nekünk.”

Jézus a legfőbb parancsként azt mondta: szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és embertársadat, mint önmagadat. Akkor szeret helyesen a szív, ha az Isten- és az emberszeretet találkozik benne.

Isten szeretete reményt ébreszt, bátorságot ad a legnehezebb pillanatokban is. A legnagyobb kiábrándultság, kétségbeesés közepette is egyedül Isten szeretete az, amely erőt tud adni. Az emmauszi tanítványok is úgy érezték, repesett, lángolt a szívük.

Isten szeretetét, amelyről Jézus tett tanúságot, abban a vonatkozásban is meg kell ismernünk, hogy az önfeláldozó szeretet.

Jézus azt mondta, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Csak az önfeláldozó szeretet tesz boldoggá!

Jézus arra hív bennünket, hogy ismerjük meg Isten irántunk való szeretetét. Ezzel akarjuk jobbá tenni házasságunkat, családi életünket, társadalmunkat.

A szentmise után a Kavicsos-tó partján tartották meg a hagyományos körmenetet.

A Jézus Szíve-búcsú több mint százesztendős hagyomány Mezőkövesden. A településre érkező jezsuitáknak köszönhetően a matyó hagyomány egyesült Jézus Szíve tiszteletével. A szerzetesek 1923-ban építették a Jézus Szíve-templomot, amely – a rend többi helyi kezdeményezésével együtt – meghatározó sok-sok mezőkövesdi életében. A Jézus Szíve-búcsú a kommunizmus éveiben is élő hagyomány maradt, jóllehet többször megpróbálták beszüntetni. A búcsú századik évfordulójáról ITT olvashatnak.

Szerző: Bérczessy András

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír