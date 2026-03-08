Az őraljaboldogfalvai református templom a legveszélyeztetettebb európai örökségi helyszínek között

A dél-erdélyi templomot a kolozsvári Kelemen Lajos Épített Örökségvédelmi Társaság (KLMT) jelölte a listára való felvételre, a Hátszegi Református Egyházközség, a Román Építészszövetség és az ICOMOS Magyarország és több tudományos partner támogatásával.

A Hunyad megyében található, Hátszeg városhoz tartozó Őraljaboldogfalva református temploma Románia egyik legrégebbi kőtemploma, a Hátszegi-medence jelképe, és az UNESCO védelme alatt álló Hátszegvidéki Dinoszaurusz Geopark szerves része.

Az épület a román stílusból a gótikába való átmenet kivételes példája. A befolyásos Kendeffy (Candea) család építette a 13. század végén. Falai között 1311-ből, 1400-ból és 1450-ből származó falfestmények maradtak fenn, amelyek ritkaságnak számítanak Közép-Kelet-Európában. 1555 óta a református egyház használja a templomot.

Kivételes történelmi folytonossága ellenére az épületet és ritka falfestményeit súlyos veszély fenyegeti: a szerkezeti romlás, a felszivárgó nedvesség és a korábbi, szakszerűtlen javítások káros hatásai miatt időben történő állagmegóvás nélkül a műemlék a visszafordíthatatlan pusztulás szélére kerülhet – figyelmeztet az MTI-nek küldött közleményében az Erdélyi Református Egyházkerület.

Mint írják, a legégetőbb megoldandó problémák között a szerkezeti romlás megállítása, valamint a veszélyben lévő freskók megmentése szerepel. A bizánci hatású, felbecsülhetetlen értékű freskókat ugyanis soha nem restaurálták, és a lehámlás veszélye fenyegeti őket.

Az Európa legjelentősebb örökségvédelmi civil szervezete által lebonyolított program az Európai Beruházási Bank (EIB) intézetének szakmai támogatásával valósul meg. A helyszínek egyenként 10 ezer euró összegű örökségvédelmi támogatásra jogosultak, amit a megmentésükre irányuló elsődleges intézkedésekre fordíthatnak.

A program tanácsadó testülete kiemelte, hogy bár az őraljaboldogfalvi templomot hivatalosan kiemelt műemlékként tartják számon, az évtizedekig tartó elhanyagoltság és nem megfelelő beavatkozások nagymértékben károsították. Meggyőződésének adott hangot, hogy a folyamatot sürgősen meg kell fordítani. Hangsúlyozta, hogy a legveszélyeztetettebb műemlékek listájára való felvétel hatékony katalizátor lehet: felhívja a figyelmet az épület kritikus állapotára és mozgósítja a nemzetközi szakembereket.

Az egyházkerület közleménye szerint a templomban eddig történelmi kutatások és kisebb állagmegóvási munkálatok történtek. Az M&M Design Ltd. tervezőcég átfogó rehabilitációs projektet javasolt, amelyben vízelvezetés, a kő-, fa- és tetőszerkezet restaurálása, a falfestmények védelme és közművesítés is szerepel szükséges intézkedésként.

A folyamatot a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság koordinálja az egyházközséggel és a tervezőkkel együttműködve.

2026-os év 7 legveszélyeztetettebb európai örökségi helyszíne Református templom, Őraljaboldogfalva (Sântămăria Orlea), Románia

Fábri-vízimalom, Feked, Magyarország

Katapola falu és Minoa ókori városa, Görögország

Blower Hall, Esch-sur-Alzette, Luxemburg

A Fort Chambray brit laktanyája, Gozo, Málta

Vale de Milhaços lőporgyár, Seixal, Portugália

Weifert sörgyár, Pancsova (Pančevo), Szerbia

Forrás: MTI

Fotó: Magyari Hunor / 7mostendangered.eu

Magyar Kurír