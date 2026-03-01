Az öregség hivatásáról szól A Szív márciusi lapszáma

„Az idősebb ember nem azért bölcsebb, mert mindent tud, hanem mert tudja, hogy nem tudhat mindent. A test lassulása, a veszteségek megtapasztalása arra tanít, hogy nem birtokolhatunk mindent. Az elengedés azonban nem pusztán fájdalom, hanem szabadság is. Aki megtanul lemondani, könnyebben tud hálát adni azért, ami még megmaradt” – írja a lapszám beköszöntőjében Tornya Erika RSCJ főszerkesztő.

A Szív jezsuita magazin márciusi cikkei körüljárják az aktív idősödés és a spiritualitás összefüggéseit, gyakorlati példákat mutatnak az egészséges időskorra való felkészüléshez, és személyes történeteken keresztül vizsgálják a generációk kapcsolatát. „Miért akarnék harmincéves nőket vagy huszonéves naivákat játszani hatvanévesen? Borzalmas lenne, Isten őrizz! Nem, köszönöm. A színészek akkor jók, ha magukat adják, a korukkal együtt. Van egy közmondás, miszerint ötvenéves korára mindenkinek olyan arca lesz, amilyet megérdemel. Annál nagyobb erő nincs, mint hogy az ember úgy vállalja magát, amilyen. De eddig el kell jutni” – mondja a címlapinterjúban Für Anikó színművésznő, akit kérdeztek pályafutásáról és a gondviselésről is.

„Azt javaslom, tekintsünk a második negyven évre ugyanúgy, ahogy az emberek az első negyven évüket megtervezik. Márpedig a társadalom elfogadja, hogy mielőtt valaki két évtizeden át hasznos tagja lesz a társadalomnak, ugyanennyi időn át készüljön fel az aktív éveire, tanuljon, növekedjen, hogy azután minél sikeresebb legyen. Miért ne ajánlhatnánk ugyanezt a módszert az időseknek?” – ajánlja a Jezsuita Kiadó gondozásában tavaly megjelent sikerkönyve, a Hivatásom: öreg kapcsán Kiss Ulrich SJ.

A további tartalomból:

• Vértesaljai László SJ jegyzete az öregségről

• „Szenthegyi öregek” – A pannonhalmi szociális otthon történetéről

• Körkérdés a (nagy)böjtről

• A színeváltozás örömhíre, ahogy Szentmártoni Mihály SJ látja

• Deliága Éva: Generációk tükre – a nagyszülő-szülő-gyermek háromszög színe és visszája

• Pillantás egy bátor életműre: Keserü Ilona festészete

• Jezsuita nyolcas: mit tanulhatnak a Jézus Társasága tagjai az idős rendtársaktól?

Keressék A Szív aktuális lapszámát a szokott árusítóhelyeken, vagy rendeljék meg közvetlenül a Jezsuita Kiadótól, akár pdf formátumban!

Forrás: Jezsuita Kiadó

Fotó: Falus Kriszta (címlapfotó); Jezsuita Kiadó

Magyar Kurír