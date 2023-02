Az ország legjobb iskolái között a Pannonhalmi Főapátság kiskunfélegyházi technikuma

Lelkiismeretes kollégák, szorgalmas diákok, fejlett infrastruktúra és a főapátság nyújtotta biztos háttér a siker titka – fogalmaz Rokolya Csaba, a kiskunfélegyházi technikum igazgatója. – Az iskola erőssége, hogy a tananyag átadása mellett az oktatók odafigyelnek a diákokra, és segítik, támogatják őket, bármilyen problémával is fordulnak hozzájuk. Ahogy mondani szokás, az életre nevelik a fiatalokat, amihez olyan szaktudást adnak a kezükbe, amivel majd a munkahelyükön, és olyan nevelést, amivel otthon, a családban is megállják majd a helyüket.

Az intézmény két fő tanulmányi területen képzi a diákokat. A gépészet, valamint informatika és távközlési ágazaton belül lehet általános és két tanítási nyelvű képzés közül választani. Így gépészetet magyar–német és magyar–angol, informatikát és távközlést pedig magyar–angol kétnyelvű oktatásban is tanulhatnak a fiatalok.

Mindezt pedig átlagon felüli képzési, infrastrukturális háttér és felszereltség is támogatja, amit szintén figyelembe vettek a rangsor felállításakor. A 2021-es tanévre teljes egészében megújult a vegyesforgácsoló tanműhely, korszerűsítették az informatikai tantermeket, és új eszközöket, bútorokat, berendezéseket szereztek be. Néhány éve új sportcsarnok épült, valamint kültéri kondipark és egy edzőterem is a diákok rendelkezésére áll.

Az intézmény 2022 őszén kezdte a tizedik tanévét a Pannonhalmi Főapátság fenntartásában. Ahogy az igazgató hangsúlyozta: a főapátsági jelenlét biztonságot és erős lelki hátteret ad. „Senkit nem akarunk megtéríteni, vagy letéríteni arról az útról, amin jár. Csak egyfajta nyitottságot várunk el a gyerekektől az örömhírre. A hitéleti nevelésünkre mint egy képzeletbeli svédasztalra tekintünk, és kinek-kinek a saját döntése, hogy mit vesz el erről.”

A spirituális kínálat pedig gazdag. Egyebek mellett felkínálják a lehetőséget a szentségek felvételére, támogatják és ösztönzik a diákokat hittanversenyekre; részt vehetnek ifjúsági hétvégén Pannonhalmán, amikor beköltözhetnek a monostor falai közé, és a szerzetesekkel együtt tölthetik a napjaikat.

Mind olyan apró, pici építőkockák ezek, amelyek az igazgató szerint hozzájárulhattak ahhoz, hogy a legjobb technikumok közé kerültek.

Hortobágyi T. Cirill főapát levélben gratulált az oktatóknak és a diákoknak a szép eredményhez. „Főapát úr figyelmessége megható, és jól példázza, mit is takar a bencés lelkület” – zárta gondolatait Rokolya Csaba igazgató.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír