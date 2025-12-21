Az összefogás fontossága – Ételt és reményt osztott a Karitász Rákosmentén

Rákosmentén rendszeresen szerveznek ételosztásokat, amelyek megvalósulása számos civil és egyházi szereplő együttműködésének köszönhető. Ezek az alkalmak célzottan segítik a nehéz helyzetben élőket, enyhítve mindennapi terheiket. A Katolikus Karitász több mint tíz éve csatlakozik a karácsony előtti akcióhoz – idén is így tettek.

Azoknak, akik egészségi állapotuk vagy körülményeik miatt nem tudtak elmenni az ételosztásra, az ebédet a Karitász önkéntesei házhoz viszik. A közös ételosztás ismét megmutatta, mekkora ereje van az összefogásnak a helyi közösségekben.

Az eseményen részt vett Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatója, Klaus Höhn, a szervezet németországi jószolgálati nagykövete, valamint Horváth Tamás, Budapest XVII. kerületének polgármestere.

Zagyva Richárd elmondta: „Adventi segélyprogramunk részeként nagy örömmel érkezünk ide minden évben. Ezúttal a meleg étel mellett kisebb ajándékokkal, például szaloncukorral is kedveskedünk. Nem feledkeztünk meg a téli krízishelyzetről sem, amely október végén kezdődik: igyekeztünk segíteni azoknak, akiknek nincs kályhája, tűzifája, vagy más nehézséggel küzdenek ebben az időszakban.”

Horváth Tamás polgármester köszönetét fejezte ki: „Hálásak vagyunk a Karitásznak és Zagyva Richárdnak, hogy minden évben gondolnak ránk és a rászorulóinkra. A karácsony előtti nap mindig különleges.”

A Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászorulók karácsonyának szebbé tételére és a téli krízishelyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján (www.karitasz.hu), „Adventi segélyprogram – Tárjátok ki a szíveteket” megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára (CIB Bank 10701094-76228861-51100005) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír