Az öt évvel ezelőtti földrengésre emlékeztek a közép-olaszországi Amatricében

Amatrice sportpályáján éjfél után kezdődött az áldozatok nevének felolvasása. A megemlékezésen a járvány miatt hozott intézkedéseket betartva hatszázan vehettek részt, egymástól biztonságos távolságot tartva. Kedden délelőtt ugyanott Domenico Pompili, Rieti püspöke mutatott be misét a halottak emlékére.

A közép-olaszországi földrengéssorozat ötödik évfordulóján Mario Draghi kormányfő is Amatricébe látogatott.

A Richter-skála szerinti hatos erősségű földmozgás álmukban lepte meg a lakosokat. Az epicentrumot a valamivel több mint kétezer lakosú Amatrice, valamint az ennél is kisebb Accumoli és Arquata del Tronto közötti térségben mérték be. Az MTI helyszíni tudósítója falaikat veszített épületekről, földig rombolt településekről, kettétört országutakról számolt be.

A földmozgás az egymással szomszédos Marche, Lazio, Umbria és Abruzzo tartományokban 140 önkormányzatot és mintegy 600 ezer lakost érintett. 303-an veszítették életüket, 388 volt a sérültek száma, 41 ezren veszítették el otthonukat. Mintegy 80 ezer épület károsodott meg. Még jelenleg is ötezer építkezési területen dolgoznak a térségben.

Az augusztusi földrengést újabb, 6,5-es erősségű követte október 30-án, Norciával az epicentrumban, majd 2017. január 18-án egy további, 5,4-es erősségű.

Magyarország segítséget nyújtott a tolentinói Szent Szív-templom újjáépítéséhez 150 millió forinttal. A 2017 decemberében újraszentelt templom az egyik első épület volt, amelyet a földrengés övezetében újranyitottak.

Forrás: MTI

Fotó: Agensir

Magyar Kurír