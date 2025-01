Az újságírók is gyógyítsák a lelki vakságot! – Dorgay Zsófia kapta a Szalézi Szent Ferenc-díjat

A Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíj átadását a szokásoknak megfelelően szentmise előzte meg a KPI kápolnájában, melynek főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke volt. Koncelebráltak: Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója; Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, a KPI rektora; Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora és Németh Gábor, az MKPK titkára. Diakónusként szolgált Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője.

A szentmise elején Veres András püspök felhívta a figyelmet, hogy egy olyan megimádkozott helyen gyűltek össze a jelenlevők, ahol a papok, papnövendékek sokszor kérik Istentől hitük megerősítését. Ezúttal az újságírók, médiamunkatársak imádkozhatnak ezért, akik Isten evangéliumának hirdetői sajátos módon.

Az MKPK elnöke homíliájában felidézte a vak koldus kiáltását az elhangzott evangéliumból: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” A fizikai vakságnak sok oka lehet, de ugyanígy a lelki vakságnak is – világított rá. – Fakadhat a hit hiányából, vagy abból, hogy valaki a neveltetése folytán nem ismerte meg Istent, de akár lelki sérülés is okozhatja, hogy valaki nem látja jól Istent és az ő dolgait. A leggyakoribb azonban kétségtelenül a bűn miatti lelki vakság.

Ahogyan az evangélium szereplőjének szüksége volt arra, hogy a vakságát meggyógyítsák, ugyanígy szükségünk van arra, hogy a lelki vakságunkat gyógyítgassuk.

Mindannyiunknak hivatásunk van arra, hogy Istent másoknak bemutassuk, tanúságot tegyünk róla.

A nap szentje, Batthyány-Strattmann László ezt úgy tette, hogy minden páciensével, a nem hívőkkel is beszélgetett Istenről, a hitéről. A modern orvostudományt gyakorló doktor, aki holisztikusan gyógyított, a lelki vakság gyógyítását is fontosnak tartotta. Nem ő gyógyított, csak eszköz volt Isten kezében – mondta a szentként tisztelt szemorvos betegeinek.

Fontos, hogy mások lelki világosságára legyünk, ahogy Batthyány-Strattmann László és Szalézi Szent Ferenc is tették – mutatott rá a főpásztor.

Jézus a vámosoknak és a katonáknak nem azt mondta, hogy keressenek más hivatást, hanem azt, hogy folytassák az addigit, de nagyobb szeretettel. Veres András szerint az újságíróknak is ugyanezt javasolná.

Ha nem Isten szeretetéről, igazságáról, jóságáról, irgalmasságáról tanúskodom, nem keresztény újságíró vagyok”

– hangsúlyozta Veres András püspök. – A Krisztus-követő hívő ember a végsőkig elmegy ezekben, akárcsak Szalézi Szent Ferenc tette, aki óriási egyházi viszály idején lett püspökké. Kibékítette vallási és társadalmi téren is az ellenfeleket, a családokban is visszaállította a békét.

Az MKPK elnöke azt kérte a jelen lévő és a jelen nem lévő, magukat katolikusnak valló újságíróktól, hogy kövessék ezt a példát, és Isten igéje formálja cselekedeteiket, írásaikat, ezáltal váljanak a világosság fiaivá. Állhatatosságot, kitartást, elkötelezettséget adjon nekik az Isten.

A szertartás után került sor a sajtóösztöndíj átadására a Központi Papnevelő Intézet dísztermében.

A díjátadón Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke mellett jelen volt Spányi Antal székesfehérvári püspök; Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, valamint Németh Gábor, az MKPK titkára is.

Veres András hangsúlyozta, nagy öröm, hogy olyan valakinek tudják adni a díjat, aki fiatalként tanúságot tett arról, hogy a keresztény értékrend számára személy szerint is fontos, és a munkásságában meg is jeleníti. Különösen is azért öröm ez, mert nagyon nagy hiány van hitvalló, a keresztény értékrend szerint dolgozó újságírókból – tette hozzá a főpásztor.

Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a nem egyházi média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért. 2025-ben a Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíjat a jelölések alapján a püspökök testülete Dorgay Zsófiának, az MTVA Vallásügyi Főszerkesztősége munkatársának adományozta.

A díjazott méltatásaként elhangzott: Dorgay Zsófia Szürtén született. Édesapját nagyon korán elveszítette, így őt és a testvérét édesanyja és nagymamája nevelte fel. Szürte az Ungvári járásban található, Kárpátalján. Jelenleg – szintén kárpátaljai származású – férjével Budapesten él, ám számára az otthon továbbra is Kárpátalja. Szülőföldjéről úgy tartja: „Az otthonom Kárpátalja, egy olyan történelmi múltú magyar régió, ami fölött a 20. század során több hatalom cserélt gazdát. Dédszüleim Csehszlovákia, nagyszüleim Magyarország, szüleim a Szovjetunió állampolgáraként láttak napvilágot – mindez úgy történt, hogy ki sem mozdultak a településünkről. Így születtem én Ukrajnában, magyarként.”

A médiával kapcsolatos érdeklődés és tapasztalatok – általános iskolás kora óta – természetes részét képezték életének, de csak később kezdte el komolyan fontolgatni, hogy ezt a területet válassza hivatásának. Diákévei alatt aktív vendégszerzője volt többek között a munkácsi egyházmegye Új Hajtás havilapjának, majd az egyetemi diákszervezet sajtóreferense lett.

Középfokú tanulmányait a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumban végezte. Felsőfokú képesítését is Kárpátalján, Ungváron szerezte. Ezt követően elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az MTVA közszolgálati újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzését. Amíg Kárpátalján élt, aktív tagja volt a helyi egyházközségnek, katolikus ifjúsági közösségnek, amely keretében több megemlékezés, ünnepség közreműködője, szervezője volt. A helyi Dominus nevű egyházi kórusnak is tagja volt.

Zsófia három éve csatlakozott az MTVA Vallási Főszerkesztőségének csapatához. Segítette az Agapé műsort, a Katolikus Krónikát, a Jézus és… 2. évadában szerkesztőként vett rész, jelenleg pedig már felelős szerkesztője a Jézus és… 3. évadának. Kezdetektől ő az MTVA Bizony, Isten! YouTube- és Facebook-felületeinek kezelője.

Rengeteg és gondos munkájának köszönhető a több mint 40 ezer YouTube-feliratkozó és 60 ezer Facebook-követő, ami a vallási felületeket tekintve itthon a piacvezető oldalak között szerepel.

Munkáját alázattal, körültekintéssel és alapossággal végzi, rengeteg ambícióval, ami mögött érezni lehet katolikus meggyőződését, elhivatottságát.

Öt éve újságíró-riportere a clevelandi Bocskai Rádiónak. Erről így vallott korábban: „Bár nem találkoztam veletek sosem személyesen, mégis úgy érzem, hogy ismerlek titeket. Furcsálljátok, ugye? Viszont az a nemzettudat, elkötelezettség, kisebbségi lét, amiben ti vagytok, számomra sem ismeretlen, sőt. Én is olyan környezetben nőttem fel, ahol nem a magyar volt a hivatalos nyelv, és szívbéli kötelesség volt a nemzeti ünnepek megtartása, nem pedig megszokássá vált nyűg. Nagyszerű élmény számomra a videós anyagokon át bepillantani az életetekbe. Egyszerre szürreális és izgalmas, hogy mintegy 7500 kilométer távolságból közvetíthetem a közösségetek érzéseit, publikálhatom a ti üzeneteiteket a közösségi médiában. A technika adta lehetőségek nélkül persze nagyon nehéz dolgunk lenne. Azt gondolom, hogy mindenképp tanulni tudunk a másiktól, és támogatni fogjuk egymás közösségét. Mi ez, ha nem a nemzet összetartó ereje határoktól függetlenül? Nekem ugyanazt jelenti itt Trianon, mint nektek ott. Azért könnyű megértenünk egymást, mert a cserkészet mottója Clevelandben is az, mint Kárpátalján, és ti is úgy ragaszkodtok a magyar nyelvű szentmiséhez, a néptánchoz és -dalhoz, mint mi.”

Munkája elismeréseként 2022-ben tiszteletbeli clevelandi díszpolgári címmel tüntette ki a diaszpóra közössége. A Clevelandben kiépült kapcsolatai révén – a háború kitörése óta – több ízben vitte el az amerikai magyarok anyagi támogatását szülőfaluja katolikus és református egyházközségének, melyekről sikeres, valósághű riportfilmeket forgatott.

A Szalézi Szent Ferenc-díjat Veres András, az MKPK elnöke adta át Dorgay Zsófiának, aki átvehette a Magyar Kurír ajándékát, az Új Ember több kiadványát is.

„Nagy alázatra szólít a kitüntetés, és még nagyobb lendületet ad” – mondta el a díj átvétele után Dorgay Zsófia. Hozzátette, hogy igazi otthonosságérzést él meg, hogy ezáltal őt, a kárpátaljait befogadja a Magyar Katolikus Egyház.

Megköszönte mentorának, Andrónyi Kolosnak, hogy az MTVA Vallási Szerkesztőségébe kerülve ellátta feladatokkal. „Úgy éreztem, hogy nagy nekem a kabát, de idővel belenőttem.” Szintén megköszönte kollégáinak is a munkát, hozzátéve, hogy a díjban ők is benne vannak.

Egy Szalézi Szent Ferenc-idézettel zárta beszédét:

Az Isten előtt nem az elvégzett munkák mennyisége a fontos, hanem a szeretet, amellyel elvégezzük.”

Az ünnepélyes díjátadás fényét idén a Magnificat zenekar műsora emelte.

A zenekar létrejöttét a koronavírus-járvány alatt végzett szolgálatuk inspirálta. Azóta alkalomszerűen vállalnak koncerteket. Az állandó tagok – Varga Móni, Dolhai Attila énekes-színművész és Lambert Attila, a Magyar Kurír fotóriportere – mellett jelenleg Kovács Ágnes, Bellák Miklós és Kuthi Krisztián zenél a csapatban. Korábban Csókay András professzorral, Földi-Kovács Andrea újságíróval és Lackfi János költővel közös zenés imaesteken is felléptek. Adtak dicsőítő koncertet a Szent István-bazilikában a Katolikus Karitász javára, illetve a Magyar Kurír fotókiállításának győri és budapesti megnyitóján is közreműködtek.

Ezúttal Varga Móni, Bellák Miklós, Lambert Attila felállásban léptek fel.

A díjátadó ünnepi fogadással zárult a Központi Papnevelő Intézet káptalantermében.

Fotó: Merényi Zita

Agonás Szonja/Magyar Kurír