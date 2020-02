Az uniós csatlakozásról tárgyaltak az albán püspöki kar vezetői Brüsszelben

A családvédelmet és az idősek tiszteletét nevezte többek között olyan értékeknek George Frendo tirana-durrësi érsek, az albán püspöki konferencia elnöke, amiket Albánia adhat az Európai Uniónak. Gjergj Meta püspökkari titkárral együtt ezekben a napokban találkoztak az európai vezetőkkel, illetve a COMECE képviselőivel, hogy véleményt cseréljenek Albánia uniós csatlakozásának kihívásairól és lehetőségeiről.

Az Európai Tanács októberi csúcsértekezletén nem volt egyetértés Albánia és Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásainak megkezdését illetően. Franciaország vétója miatt a májusi zágrábi csúcsra halasztották el a balkáni nyitás tárgyalását. Az Európai Parlament elnöke, David Sassoli már korábban sajnálatát fejezte ki, hogy nem kezdődhettek meg a csatlakozási tárgyalások. Az Európai Parlament mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb szorosabb kapcsolat fonódjon a régió országai és az Európai Unió között. Szavai szerint vannak ugyanis olyan kihívások, mint a klímaváltozás vagy a migrációs nyomás, amelyet az unió csak partnerországaival együtt tud megoldani. Sassoli február 3-án, Tiranában tett látogatásán a tárgyalások mielőbbi megkezdését sürgette.

A Vatikáni Rádiónak adott interjújában a tiranai érsek elmondta, hogy Albánia is hozzájárulhat az uniós értékek erősítéséhez. Ezek között nevezte meg a családot, amely Albániában még nagyon egységes, viszont más országokban támadásoknak van kitéve. Az idősek tisztelete is fontos érték az albánoknál, ellentétben sok európai állammal, ahol az időseket koloncnak érzik a társadalomban – emelte ki a főpásztor.

Az albán egyházi delegáció Brüsszelben találkozott Várhelyi Olivérrel, a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztossal is. Mivel a Nyugat-Balkán szerves része Európának, az Európai Uniónak hiteles csatlakozási perspektívát kell biztosítania a régió minden egyes országának – vallja a magyar politikus. – Fontos, hogy az uniónak segítenie és gyorsítania kell a reformfolyamatokat minden egyes tagjelölt nyugat-balkáni ország esetében. A reformok hatásaira kell fókuszálni, egyebek mellett a gazdasági fejlődés és az életminőség javítása érdekében – mondta. Kijelentette, hogy az uniós bizottság nagy hangsúlyt fektet a jogállamiság biztosítására is, a gazdasági fejlődésre, az intézmények demokratikus működésére és a közhivatalok reformjára. Ezen alapvető fontosságú követelmények teljesítése és az erős politikai elkötelezettség elengedhetetlenek a jövőbeli tagsághoz. Nemcsak az Európai Unió kedvéért, hanem az egyes országok polgárainak érdekében is – hangsúlyozta Várhelyi Olivér.

A tiranai érsek szerint az októberi válasz negatív volt, vagyis még nem nyílt meg az út a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt. Ugyanakkor időközben Albánia újabb fejleményeket mutathat fel a reformok továbbvitele terén. Az unió részéről is úgy tűnik, hogy kedvezőbb Tirana megítélése.

Sassoli elnök támogatásáról biztosította az albán hatóságokat a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén. Ez volt ugyanis az egyik feltétel, amit a tárgyalások megnyitásához szabtak Albánia felé. Frendo érsek megerősítette, hogy sok előrelépés történt a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés feltartóztatása, valamint a jogrendszer megreformálása terén.

A brexittel egyidőben Albánia egyrészt igyekszik magához térni a tavaly novemberi földrengés okozta sokkból, másrészt reméli, hogy jobban integrálódhat Európába. Mindig is a periférián volt, de a posztkommunista időszakban megnyitotta kapuit Európa felé. Láthatólag megélénkült a turizmus is az utóbbi időben. Az albánok szeretnének aktív része lenni az Európai Uniónak, és a Katolikus Egyház támogatja az integrációt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír