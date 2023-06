Az utolsó Te Deum Gödön – Bezárja kapuit a Piarista Szakképző Iskola

A hálaadó szentmisén Zsódi Viktor tartományfőnök így fogalmazott: „Kalazanci Szent József nyomdokain haladva kerestük a kapcsolatot azokkal a fiatalokkal, akiknek a meglévő hagyományos iskolarendszer keretei nehézségeket okoztak; kerestük a helyet, ahol tanórák mellett műhelyeket is építhettünk számukra és felépítettük a szakképző iskolát. Tanultunk. Mi, piaristák is! Megtanultuk, mit jelent elindítani egy iskolát – épp, mint Kalazancius. Tanultuk, hogy milyen szükségeik vannak az ide járó fiataloknak és megtanultuk ezeket beépíteni a tanmenetbe. Tanultuk, hogy újra és újra áttervezzük, átszervezzük a működésünket, ahogy tette Kalazancius is. Megtapasztaltuk, hogy »az idők jeleit figyelve« alakulni, formálódni sokszor elköteleződve is nehéz. Megtapasztaltuk azt is, hogy a körülöttünk változó világ kihívásaira, szükségeire és lehetőségeire nem mindig tudtunk jó válaszokat adni, jó döntéseket hozni.”

Az iskola története mindemellett számos módon gazdagította a rendtartományt. Az orientációs év olyan gyümölcse lett a piaristák gödi szolgálatának, amelyet ma már minden szakképző központban bevezettek. Tartományi szakemberek áldozatos munkájával olyan módszertan született meg elméletben és gyakorlatban is, amelyre az egész szakképzési rendszernek szüksége volt, és rövid idő alatt be is épült az intézményekbe. Számos iskolájuk indította el gödi mintára a mentorprogramot és egyre nagyobb hangsúlyt kapott a személyes kísérés.

A Kilátó Központ megszületésével továbbra is segíteni tudják a fiatalokat pályaorientációban, elhelyezkedésben.

„Most tovább keressük annak módját, hogy milyen formában tudjuk a mai lehetőségek közt megszólítani a fiatalokat, »más« iskolát, életre, szakmára nevelő iskolát csinálni” – zárta homíliáját a tartományfőnök.

A szentmise végén Galsa László igazgató mondott beszédet: „Az elmúlt 32 évben mi itt, a Gödi Piarista Iskolában megtanultunk kihívások mentén élni. Azt is mondhatom, hogy életünk részévé vált a kihívásokkal való megküzdés. … Aztán

az idei tanévben szembe találtuk magunkat minden idők kihívásával. Legfőbb értékünket, a diákközpontúságot és a személyes kísérést megőrizve úgy végigvinni egy tanévet, hogy tudjuk, ez lesz az utolsó”.

A tanév „mérlegét” tekintve elmondta: „Három diákunk jutott be a szakmai versenyek középdöntőjébe, közülük pedig egy fő – Somlós László – országos második lett az ácsoknál. A tanév végi szakmai vizsgája pedig minden diákunknak sikeres volt, köszönhetően oktatóinknak és mestereinknek. Mindezek alapján bátran és büszkén merem kimondani, hogy a minden idők kihívását, azaz, hogy a diákok ebben a helyzetben is pedagógiánk fókuszában maradjanak, sikeresen megküzdöttük.”

A beszéd végén adták át a végzős diákoknak az elismeréseket: Kalazancius-jutalomérmet kapott Szántai Attila, valamint Sík Sándor-díjat vehetett át Szabó Szilárd és Somlós László Edvárd.

Az ünnepi esemény zárásaként a tartományfőnök konfráteri diplomát adott át Galsa László igazgatónak és Dekiszkyné Fejér Ritának a generális, Pedro Aguado nevében. Mindketten számtalan alkalommal önzetlenül segítették a Piarista Rendet és tanúságot tettek az iránta való őszinte szeretetükről, barátságukról. „Hálánk jele ez a konfráteri diploma, amelynek adományozásával – családtagjaikkal együtt – befogadunk titeket a piaristák lelki családjába.”

Ezt követően Zsódi Viktor tartományfőnök megköszönte a szakképző iskola munkatársainak minden eddigi áldozatos munkáját.

* * *

A gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégiumot 32 évvel ezelőtt alapította meg a Piarista Rend Magyar Tartománya. Az elmúlt évtizedek alatt megszámlálhatatlanul sok érték született Gödön. Igazi közösség jött létre, rengeteg fiatal kapott támogatást boldogulásához. Számos új oktatási forma és módszer vált gyakorlottá az iskolában, amelyek nem csupán az ott tanuló fiatalokat segítették elindulni a felnőtté válás útján, de egyes fejlesztéseik – mint például az orientációs év – az országos szakképzési rendszerbe is bekerültek.

Az iskola által képviselt kis létszámú, személyes figyelmet igénylő oktatási forma megvalósítása az elmúlt években egyre nehezebbé vált. A fenntartó 2018-tól folyamatosan dolgozott a megújításon. Az egyre csökkenő anyagi lehetőségek, valamint a jelentkező diákok szintén kritikusan alacsony létszáma miatt 2022 májusában a rendtartomány vezetősége úgy határozott, hogy a 2022/2023-as tanév után nem indít új tanévet a jelenleg ismert szakképzési formában Gödön.

A fenntartó ezen döntéséről több fórumon is tájékoztatta tavaly – levélben és személyes alkalmak biztosításával – a szülőket, diákokat, munkatársakat, valamint az egyházi és állami szakhatóságokat még a tanév vége előtt. Az év során minden munkatárssal egyeztetve készítette elő a fenntartó a tanév lezárását. Lehetőséget biztosítottak a munkatársaknak, hogy a Kilátó Központban személyre szabott álláskeresési felkészítésen, tanácsadáson vegyenek részt. A diákjaik iránt érzett felelősségtudatból gondoskodtak arról, hogy az idei tanév végén minden tanuló másik szakképző intézményben folytathassa tanulmányait és így biztos úton haladhasson a sikeres szakképesítés felé.

A rendtartomány tulajdonában levő ingatlan további hasznosításának lehetőségét jelenleg is keresi a tartomány vezetősége.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír