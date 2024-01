Azbej Tristan: Keresztény ünnepek idején megsokszorozódnak a keresztények elleni támadások

Azbej Tristan elmondta: a módosítás révén Magyarország nemcsak humanitárius támogatást nyújt, hanem a gazdasági fejlesztés és a béketeremtés eszközeivel is segítséget tud adni. Ezzel a magyar szerepvállalás még erősebb lesz, Magyarország jobban tudja érvényesíteni a keresztény szolidaritást, valamint azt az elvet, hogy nem a bajt kell Európába hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van.

Emberiességi kötelesség az életmentő segítség biztosítása az üldözötteknek – hangsúlyozta az államtitkár. Közlése szerint mára a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása lett, évről évre mintegy ötezer embert gyilkolnak meg azért, mert Krisztust követi. A támadások jelentős része, mintegy 80 százaléka Nigériában történik. Karácsonykor az afrikai országban „dzsihadista, iszlamista eszméket valló pásztortörzsek” húsz keresztény települést támadtak meg, és mintegy kétszáz keresztényt megöltek. A felvételek szerint tudatosan a karácsonyi istentiszteletekre időzítették támadásokat, amelyek mögött a dzsihadista iszlamista motiváció áll – mondta Azbej Tristan. Kitért arra is, hogy a nyugati sajtóban csak kevesen számoltak be az eseményekről, és azokat úgy állították be, mint pásztortörzsek földművelő falvak elleni támadását. Arról nem beszélnek, hogy a hírek szerint az Al-Kaida iszlamista terrorszervezet által felfegyverzett és kiképzett dzsihadista törzsek állhatnak a keresztény embereket, közösségeket ért támadás mögött.

Fontos, hogy megtörjük a közömbösséget, a hallgatást, a tagadást, és kimondjuk, hogy itt keresztényüldözésről van szó – emelte ki az államtitkár. – Az iszlamista terrorizmus már Európában is megjelent – fogalmazott Azbej Tristan. – A híradások szerint Németországban tervezetek támadásokat, de azok végrehajtását a hatóságok meg tudták akadályozni. Tavasszal Spanyolországban támadott meg egy iszlamista merénylő egy katolikus templomot, ahol megölt egy sekrestyést és súlyosan megsebesített egy papot – emlékeztetett a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár.

Azbej Tristan felhívta a figyelmet arra, hogy a keresztények elleni támadások a keresztény ünnepek idején megsokszorozódnak. Véleménye szerint ennek egyik oka az iszlamista keresztényellenesség, a másik oka pedig a Nyugat-Európában terjedő liberális keresztényellenes ideológia, amely a kereszténységet elnyomónak, üldözőnek állítja be.

Forrás: MTI



Fotó (archív): Merényi Zita



Magyar Kurír