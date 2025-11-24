Azonnal engedjék szabadon a túszokat! – A pápa felhívása a nigériai és kameruni emberrablás kapcsán

A Szentatya beszédében hangsúlyozta: „Mélységes szomorúsággal értesültem arról, hogy papokat, világi hívőket és diákokat raboltak el Nigériában és Kamerunban. Különösen fáj a sok elhurcolt fiúnak és lánynak, valamint aggódó családtagjaik szenvedése.

Sürgető felhívást teszek közzé: azonnal engedjék szabadon a túszokat, és sürgetem az illetékes hatóságokat, hogy hozzanak megfelelő és haladéktalan döntéseket, hogy elengedésüket biztosítsák. Imádkozzunk ezekért a testvéreinkért, valamint azért, hogy a templomok és az iskolák mindig és mindenütt a biztonság és a remény helyei maradjanak!”

*

Nigériában megtámadtak egy katolikus iskolát, és körülbelül 310 diákot és tanárt raboltak el. November 21-én kora reggel egy fegyveres csoport hatvan motorkerékpárral és autóval megrohamozta a Szűz Mária katolikus általános és középiskolát Papiri településen, Niger államban, Nigéria északi, középső részén.

A kontagorai egyházmegye nyilatkozatában, amelyet Jatau Luka Joseph egyházmegyei titkár írt alá, közlik, hogy a támadás során, mely hajnali 1 és 3 óra között történt, a biztonsági személyzet egyik tagja súlyosan megsérült. „A kontagorai egyházmegye határozottan elítéli a támadást, és mély aggodalmát fejezi ki az elrabolt gyermekek és családjaik biztonsága miatt” – áll a Fidesnek, az Evangelizációs Dikasztérium hírportáljának elküldött nyilatkozatban. A biztonsági hatóságokat azonnal értesítették, és összehangolt erőfeszítéseket indítottak a túszok biztonságos visszatérése érdekében.

*

Ugyanezen a héten Kamerunban Ndop településen hat katolikus papot raboltak el a bamendai érsekség területén. Ezenkívül Jakiri településen, a közeli Bui körzetben egy baptista lelkészt is elraboltak – tájékoztat a Vatican News angol nyelvű szerkesztősége.

A pápai beszédet fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

(ki)