Balás Béla: Túl a politikán – Történetek, gondolatok Betonba öntve

Az egykori bajóti plébánosnak – akit rendszeresen figyeltetett az állambiztonsági szolgálat – kaposvári püspökként teljesedett ki az élete, majd átadhatta pásztorbotját utódjának, Varga László plébánosnak. Aranymiséjén, amelyet a kaposszentbenedeki templomban mutatott be, (...) így összegzett: „Ez az ötven év azzal telt, hogy mindkét kezével védett az Úr. Egyikkel tartott, a másikkal pofozgatott.”

Balás Béla két éve Zselickislakon él, s láthatóan termékenyen. Az ihletet adó csendben született meg e kötet, melyet az előszóíró egykori püspöki titkár, Rumszauer Miklós atya tűzijátéknak tart, hiszen „Beton atya sziporkázó szellem. Világító rakéta, amit fellőttek az égbe, és szellemi világossága a sötét háttérben bombaként robbant, majd ezer apró csillagként hull a Szó a lélektalajra. Nemcsak aktív főpapi szolgálata korában volt így, hanem emeritus püspökként is a szellem hasonló útját járja”.

Ha kézbe vesszük a négy éve nyugdíjba vonult főpásztor kötetét, valóban azt érezzük, hogy sorai világítanak. Közérthetően, bibliai igehelyekre sűrűn utalva ír a bérmálás szentségéről éppúgy, mint a közügyek gyakorlóinak mondott köszönetről (...) Beszámol a Gyorskocsi utcai kihallgatások utáni közérzetéről, s az 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozó központi gondolatát is elemzi Jézus követéséről (...) A kötet hosszabb-rövidebb írásaiban vallás, etika, irodalom, élet és Lélek – no meg humor – randevúzik, de egy interjúcsokrot is olvashatunk, zárásként.

