Balatonföldvár adott helyet a Görögkatolikus Metropólia családtáborának – KÉPGALÉRIA

Hazai – 2026. július 24., péntek | 11:16
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Ismét Balatonföldváron szervezte meg családtáborát a Görögkatolikus Metropólia. A görögkatolikusok nagy családjának 380 tagja táborozott együtt július 13. és 18. között.

A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görögkatolikus egyházmegye (hajdúdorogi, miskolci és nyíregyházi) papcsaládjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre.

A Balaton déli partján fekvő Balatonföldvár kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik.

A szervezők gondoskodtak arról, hogy a kiránduláson, strandoláson kívül is kínáljanak közös, tartalmas programokat minden korosztály számára.


Július 14-én Mihalec Gábor párterapeuta érkezett a családtáborba, Gyomorgörcstől az ölelésig című előadásával.

A délutáni órákban pedig Rolando, a bűvész szórakoztatta a részt vevő gyerekeket és felnőtteket.

Másnap Domokos Zsolt, a Hajdúdorogi Főegyházmegye ifjúsági referense tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást.

Július 16-án Uzsalyné Pécsi Rita abban igyekezett útmutatást adni a jelenlévőknek, hogyan tudják maguk mögött hagyni az otthonról hozott, berögzült viselkedési sémákat.

Július 17-én pedig Telenkó Bazil mutatta be Ruszinok a Kárpát-medencében című értekezését.

A gyerekek és alkotni vágyók is találhattak maguknak elfoglaltságot. Mindennap volt kézműveskedés, lehetett hennát és csillámtetoválást készíttetni. Kiss Ferenc és Kissné Dalanics Ildikó segítségével pedig nemezből születtek használati és dísztárgyak a táborozók kezei között.

A tábor minden napján végeztek Szent Liturgiát és vecsernyét.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Horváth Kristóf, Vadász Viktória, Kiss Ferenc

Magyar Kurír

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