Balatonföldvár adott helyet a Görögkatolikus Metropólia családtáborának – KÉPGALÉRIA

A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görögkatolikus egyházmegye (hajdúdorogi, miskolci és nyíregyházi) papcsaládjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre.
A Balaton déli partján fekvő Balatonföldvár kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik.
A szervezők gondoskodtak arról, hogy a kiránduláson, strandoláson kívül is kínáljanak közös, tartalmas programokat minden korosztály számára.
Július 14-én Mihalec Gábor párterapeuta érkezett a családtáborba, Gyomorgörcstől az ölelésig című előadásával.
A délutáni órákban pedig Rolando, a bűvész szórakoztatta a részt vevő gyerekeket és felnőtteket.
Másnap Domokos Zsolt, a Hajdúdorogi Főegyházmegye ifjúsági referense tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást.
Július 16-án Uzsalyné Pécsi Rita abban igyekezett útmutatást adni a jelenlévőknek, hogyan tudják maguk mögött hagyni az otthonról hozott, berögzült viselkedési sémákat.
Július 17-én pedig Telenkó Bazil mutatta be Ruszinok a Kárpát-medencében című értekezését.
A gyerekek és alkotni vágyók is találhattak maguknak elfoglaltságot. Mindennap volt kézműveskedés, lehetett hennát és csillámtetoválást készíttetni. Kiss Ferenc és Kissné Dalanics Ildikó segítségével pedig nemezből születtek használati és dísztárgyak a táborozók kezei között.
A tábor minden napján végeztek Szent Liturgiát és vecsernyét.
Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Fotó: Horváth Kristóf, Vadász Viktória, Kiss Ferenc
Magyar Kurír
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