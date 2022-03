Előzetes bejelentkezéssel várja az önkénteseket Barabáson a Karitász

Barabáson 12 órás műszakokban váltják egymást a segítők: reggel 8 és este 8 óra közötti, illetve este 8 és reggel 8 óra közötti időszakokban. A segítőponton való munkára jelentkezőket teljes műszakra várják, lehetőleg több napra. Örülnek, ha akár 1-2 héttel korábban, előre bejelentkeznek az önkéntesek.

Helyben a következő tevékenységekhez várnak segítséget: ételosztás, raktárkészlet-rendezés, adományátvétel, úticsomagok összeállítása, menekültek be- és kikísérése a járművekhez. A tolmácsok a regisztrációs pultnál is tudnak segédkezni. Nagy segítség a fuvarszolgálat is saját járművel.

Kérik, hogy a szolgálattal, felajánlással kapcsolatban minden esetben vegyék fel a kapcsolatot a Katolikus Karitász munkatársaival: +36 30/163 3335 – karitászbázis, Barabás (0–24).

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír