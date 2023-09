Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka hatnapos látogatásra Magyarországra érkezett

A Liszt Ferenc repülőtéren az ökumenikus pátriárkát egyházi részről Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát; Arsenios Kardamakis ausztriai metropolita, magyarországi és közép-európai exarcha és Dejcsics Konrád OSB, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója, a látogatás általános koordinátora; állami részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Emmanuil Aposztolakisz, Görögország budapesti nagykövete és Özkan Duman, a török nagykövetség első beosztott diplomatája fogadta.

A látogatás programja:

szeptember 20., szerda

17 óra: érkezés a Pannonhalmi Főapátságba

szeptember 21., csütörtök

magánprogram a Pannonhalmi Főapátságban

szeptember 22., péntek

10 óra: főelőadás a „Keresd a békét és járj utána!” nemzetközi ökumenikus konferencián (Pannonhalmi Bencés Gimnázium, díszterem)

18.15: részvétel az ökumenikus vesperáson és beszéd (Pannonhalmi Főapátság, Szent Márton-bazilika)

szeptember 23., szombat

10 óra: találkozás az Ausztriai Metropólia és a Magyarországi Orthodox Exarchátus klérusával

15.20: látogatás a bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostorban Szent Gellért Bakonybélbe érkezésének 1000., a bencés monostor újraalapításának 25. évfordulóján

17 óra: részvétel a bakonybéli szerzetesközösség vesperásán (Bakonybél, Szent Mauríciusz és vértanútársai plébániatemplom)

szeptember 24., vasárnap

10 óra: Isteni Liturgia a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában Őszentsége I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka elnökletével

18.30: látogatás a budapesti ukrán ortodox közösségnél

szeptember 25., hétfő

10 óra: főelőadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett „Együtt a közös otthonért” ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferencián (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus Főépület, Széchenyi Díszterem)

12 óra: találkozás a magyar közélet képviselőivel

A délután folyamán hazautazás.

*

A magyarul Bertalannak is nevezett egyházfő 1991 óta áll az Egyetemes Patriarchátus élén mint az ortodox egyházak között tiszteletbeli elsőbbséget élvező pátriárka.

I. Bartholomaiosz pátriárka legutóbb 2021 szeptemberében látogatott Magyarországra, amikor részt vett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lezáró szentmisén, az úgynevezett Statio Orbison is, amelyet Ferenc pápa mutatott be a Hősök terén. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon egyszerre volt jelen a nyugati és a keleti egyház vezetője.

*

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka 1940. február 29-én született a Törökországhoz tartozó, de görögök lakta Imbrosz szigetén. 1991 óta az egyetemes trón betöltője. A középiskolát Isztambulban, az egykori Konstantinápolyban végezte el, majd teológiai diplomát és doktorátust szerzett. 1961 és 1963 között teljesítette kötelező katonai szolgálatát a török hadseregben. 1963. augusztus 13-án szentelték diakónussá. Posztgraduális tanulmányait 1963 és 1968 között a Pápai Gergely Egyetemen folytatta, ahol egyházjogi doktorátust szerzett, közben a svájci Bosseyi Ökumenikus Intézetben és a müncheni egyetemen is folytatott tanulmányokat. 1968-ban visszatért Törökországba, és a hálki teológiai akadémia rektorhelyettese lett. 1969. október 19-én szentelték pappá. 1972-ben Demetriosz pátriárka kinevezte a pátriárkai iroda igazgatójának. 1973. december 25-én szentelték püspökké az anatóliai Philadélphia címzetes metropolitájaként, majd 1990-ben khalkédóni metropolita lett. Demetriosz pátriárka halálát követően, 1991. október 22-én választották egyetemes pátriárkának.

Őszentsége I. Bartholomaiosz pátriárka többször járt már Magyarországon. 2000-ben a Szent István-bazilika előtt, az ünnepi szentmise keretében hirdette ki azt a bullát, amely szerint Szent István királyunkat a keleti egyházban is szentként tisztelik. Így a nagy egyházszakadás után közel ezer évvel az első magyar király személyében újabb közös szentje lett a katolikus és ortodox egyházaknak. 2014-ben hivatalos látogatásra hazánkba érkezett, hogy aláírják a Magyarországi Orthodox Exarchátust is érintő nemzetközi megállapodást az Egyetemes Patriarchátus és Magyarország között. 2017. augusztus 20-án a magyar kormány képviselői átadták a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus budapesti, Múzeum utcai épületének kulcsait Bartholomaiosz pátriárkának. 2021-ben elhelyezte a majdani Ortodox Keresztény Dialógus Központban létesülő templom alapkövét, és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával vendégként részt vett a Ferenc pápa által celebrált záró szentmisén is.

Az ökumenikus pátriárka a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Statio Orbis szentmiséjén a Hősök terén, 2021. szeptember 12-én. (Fotó: Vatican News)

Az államalapítást megelőzően az ősi Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus már kapcsolatot ápolt a magyarsággal, elküldte Szent Hierotheosz püspököt a magyarokhoz a kereszténység terjesztésére. Ez a kapcsolat az államalapítást követően Szent István király munkája által tovább erősödött. Az évszázadok során az Ortodox Egyház nagymértékben járult hozzá Magyarország szellemi és anyagi gyarapodásához.

Fotó: Hirling Bálint/Pannonhalmi Főapátság

Kuzmányi István/Magyar Kurír