Bécsben koncertezett a Máltai Szimfónia zenekara

A hátrányos helyzetű településeken élő gyerekekből és tanáraikból szervezett ötventagú zenekar Franz Salm-Reifferscheidt, a Szuverén Máltai Lovagrend roma ügyekkel megbízott nagykövetének meghívására lépett fel a bécsi Wiener Konzerthausban, hogy közel egy órás koncertet adjon a kelet-európai roma programok támogatóinak. A telt házas koncert két része között Franz Salm-Reifferscheidt bemutatta a Máltai Szeretetszolgálat kelet-európai régióbeli roma emberekért végzett munkáját, kiemelve a magyarországi esélyteremtő és felzárkózást segítő programokat.

A koncerten jelen volt Alexander Van der Bellen osztrák államfő, Franz Scharl, az ausztriai katolikus egyház romapasztorációért felelős segédpüspöke, Fra’ Gottfried Kühnelt-Leddihn, a Szuverén Máltai Lovagrend ausztriai nagyperjelségének nagyperjele és több magas beosztású lovagrendi küldött.

Magyarországról Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, Erőss Lóránd, a Máltai Lovagrend ispotályosa és Ugron Imre, a lovagrend korábbi nagykövete is Bécsbe látogatott az eseményre.

A Máltai Szimfónia ifjú zenészei Tarnabodról, Tarnazsadányból, Monorról, Tiszaburáról, Erkről, Nyírmihálydiból, Pocsajról, Nagycserkeszről és Göncruszkáról érkeztek az osztrák fővárosba, ahol két napot töltöttek.

Nagy Kálmán, a Máltai Szimfónia programvezetője elmondta, hogy a bécsi műsor a korábbi, az Óbudai Danubia Zenekarral közös zeneakadémiai koncertekre épült, ám a fiatal zenészek sok gyakorlással eljutottak odáig, hogy már önmagukban is megállják a helyüket, egy ilyen nívós helyszínen is. „A gyerekek idefelé végig zenéltek az úton is, és még meg sem érkeztünk, már azt mondták, hogy ilyen nagy élményük még sosem volt” – mesélte.

„Nagyon-nagyon büszke vagyok a gyerekekre! És nemcsak a zenei teljesítményükre, hanem ahogyan a próbákon, a szünetekben, az utazás alatt viselkednek, a türelmükre, arra, ahogy odafigyelnek egymásra. Ezek a kicsi dolgok is hatalmas eredmények számomra” – mondta Báder Ernő, a program művészeti vezetője.

A koncertet – amely a roma himnusszal zárult – a közönség állva, szűnni nem akaró tapssal kísérte.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kilenc éve zajló zenei esélyteremtő programjában eddig több ezer gyermek tanult hangszeres zenét, jelenleg több mint 30 településen 700 gyermek vesz részt a képzésben.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Majoros Árpád Csaba

Magyar Kurír