Bécsben találkoztak a környékbeli országok szentföldi ferences komisszáriusai

A szűk körű találkozó célja a tapasztalatcsere és a személyes kapcsolatok megerősítése volt, különös tekintettel a háború kitörése utáni változásokra és a zarándoklatok újraindulására.

Tóth Vencel OFM, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szentföldi komisszáriusa a svájci Paul Zahner testvér, valamint a bécsi Elias van Haaren testvér társaságában vett részt az eseményen. A meghívottak között volt Szlovéniából Peter Lavrih és Németországból Petrus Schüler testvérek, de ők sajnos nem tudtak jelen lenni. „A kusztódia részéről Silvio de la Fuente testvér érkezett, aki azzal a megbízatással látogatja a világon szolgálatot teljesítő komisszáriusokat, hogy segítse munkájukat, és erősítse a kapcsolatot a kusztódia és a komisszariátusok között” – mondta Tóth Vencel.

A találkozó egyik fő témája a Szentföld ügyének előmozdítása volt. Az utóbbi években jelentős szervezeti átalakulások történtek és a zarándoklatok is nehézségekbe ütköztek. A komisszáriusok munkája azonban elengedhetetlen a kusztódia számára, hiszen ők gyűjtik az adományokat a szentföldi keresztény közösségek javára, szervezik a zarándoklatokat, és mindenekelőtt helyi szinten képviselik a Szentföldi Ferences Kusztódiát.

A megbeszélések során gyakorlati kérdéseket is érintettek: például a Szentfölddel kapcsolatos médiamegjelenések és kiadványok szerepéről, illetve a hivatások támogatásáról. „Ha valaki a Szentföld szolgálatának szeretné szentelni az életét ferencesként, közvetlenül a kusztódiánál is jelentkezhet” – emelte ki Tóth Vencel, jelezve, hogy a hivatásgondozás is közös ügyük.

A találkozó ugyanakkor a zarándoklatokkal kapcsolatos tapasztalatcserére is lehetőséget biztosított, szó esett például arról, hogy ramadán idején hol érdemes keresztényként étkezni Jordániában, vagy milyen kapcsolatok segíthetik a szentmisék szervezését a régióban. „Az ilyen összejövetelek nemcsak a hivatalos megbeszélésekről szólnak, hanem arról is, hogy testvéri módon megosszuk egymással tudásunkat, segítve ezzel mindannyiunk küldetését” – zárta beszámolóját a találkozóról a ferences szerzetes.

A németül beszélő komisszáriusok évente szerveznek találkozókat, ám a koronavírus-járvány miatt ez az eseménysorozat egy időre megszakadt. Idén azonban már konkrét tervek születtek az újraindításról, sőt 2026 januárjában globális összejövetelt is terveznek, amelyre a világ valamennyi országában szolgáló ferences komisszárius meghívást kap.

Szöveg: Gál Emília

Fotó: Vencel Pater Facebook-oldala

Forrás: Ferences Média

Magyar Kurír