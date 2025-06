Befejeződött a Migazzi idősotthon felújításának egy újabb szakasza Verőcén

Az otthon lakóiból álló fogadóbizottság várta a püspök érkezését az örökségvédelem alatt álló, barokk kastélykapu előtt, hogy részt vehessenek annak megáldásán. Marton Zsolt püspök a kapu megáldásával kapcsolatban elmondta, azt fejezi ki, hogy aki átlépi, az a szeretet és az öröm otthonába lép be, ahol egy közösséget alkotva élnek idős asszonyok, férfiak, nyugdíjas papok.

Az intézmény vezetője, Pápai Ibolya köszöntőjében úgy fogalmazott, mindennapi munkájuk során cselekvő, krisztusi szeretettel, kiváló szakmai tudással gondoskodnak a rájuk bízott idős atyákról és beteg világi lakóikról. Hozzátette, ennek a szeretetteljes gondoskodásnak a gyümölcsei közé tartozik a mostani felújítás is.

A hálaadó szentmisére összegyűltek az otthon lakói közül azok, akik mozgásképesek vagy akiket a gondozók el tudtak hozni, valamint az otthonban élő idős papok, így zsúfolásig megtelt a közösségi terem. A szentmisén koncelebrált Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök, aki február óta maga is az idősotthon lakója. A püspöki prédikáció emlékeztetett, ha befogadjuk Krisztus világosságát, békéjét, szeretetét, akkor sugárzó emberek leszünk. Kapcsolatainkon meglátszik ez a fény és átsugárzik másokra is. A szentmisén ezt a szeretetteljes légkört köszönték meg és azért imádkoztak, hogy továbbra is ebben a gondoskodó, mindenkire odafigyelő közösségben élhessenek.

Kilenc hónapig tartott az épületrész földszinti és első emeleti helyiségeinek felújítása, amely 36 lakónak nyújt korszerűbb, igényesebb és jobb minőségű ellátást. Megújultak a vizesblokkok, nővérszobák, a mentálhigiénés helyiség. A személyi felvonó teljes cseréjét követően alkalmassá vált fekvőbeteg szállításra és hat-nyolc lakó egyidejű közlekedésére. Még nem működik teljes létszámmal az otthon, amelynek befogadóképessége 95 fő. Néhány hónapot igénybe vesz a felújítást követően az új lakók beköltözése – mondta a Szamaritánus Szolgálat igazgatója, Pálfay Gellért, akit egy nappal korábban szentelt Marton Zsolt megyéspüspök állandó diakónussá.

A beruházás megközelítőleg 300 millió forintba került, a forrást teljes egészében a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központja finanszírozta.

Az egyházmegye 2014-ben hozta létre szociális intézményeit fenntartó központját Szamaritánus Szolgálat néven. Az irgalmas szamaritánus alakja a Szentírás egyik példabeszédéből ismert, amely leírja, hogy az út szélén fekvő beteg emberről az arra járó szamaritánus volt az egyedüli, aki gondoskodott, és ezáltal példát adott arról az irgalmas szeretetről, amellyel embertársaink felé kell fordulnunk. A központ összesen 13 intézményt képvisel, köztük négy idősotthont, két-két alapszolgáltatási, szociális szolgáltató és gondozó központot, valamint hozzájuk tartozik a Boldog Ceferino napközi hálózat és a Szent Rita nevelőszülői hálózat is. A tíz különböző szolgáltatást a Váci Egyházmegye összesen harminc településén nyújtják több mint 2000 ellátottnak, köztük időseknek, fogyatékkal élőknek és pszichiátriai betegeknek. A Szamaritánus Szolgálat fenntartásában működő idősotthonok összesen 250 idős embernek nyújtanak ellátást Mendén, Verőcén, Nógrádmegyerben és Vácon.

A Migazzi-kastély története A Verőcén található kastélyt az olasz származású gróf Migazzi Kristóf váci püspök emeltette 1769-ben nyaralónak. Erről a főbejárati kapu felirata is tanúskodik: „A váci püspökök lelkének a hely szépsége által való megpihenése, valamint testük ércegészséggel való felüdítése végett, az épületet alapította és saját családja nevéről Migazzi kastélynak nevezte el Kristóf kardinális, bécsi érsek az Úr 1768. évében.” A barokk stílusú épület Isidore Canevale, francia származású építész tervei szerint épült. Az ő nevéhez fűződik a váci székesegyház építése is. Az épületet az 1800-as évek elején klasszicista stílusban alakították át.

