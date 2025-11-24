Béke veletek! – Megjelent XIV. Leó pápa beszédeinek gyűjteményes kötete

A könyvhöz Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek írt előszót. Az alábbiakban ezt adjuk közre.

„Béke veletek!” – ezzel a köszöntéssel fordult a feltámadt Krisztus tanítványaihoz, és ezzel a szóval köszöntötte az Egyházat és a világot XIV. Leó pápa is, amikor megválasztását követően először szólt hozzánk a Szent Péter-bazilika erkélyéről. E köszöntésben egész pápaságának a kulcsa rejlik: a béke, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem a kiengesztelődés, az igazságosság és a szeretet gyümölcse; nem emberi erőfeszítés, hanem Isten ajándéka, amely Krisztusból, a Feltámadottból fakad.

E kötet harmincnyolc beszéde, homíliája, üzenete ennek a békének a különböző arcait mutatja meg. A pápa a feltámadt Krisztus békéjéről beszél, amely nem pusztán politikai vagy diplomáciai rendezés, hanem az ember szívének békéje:

kiengesztelődés Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Ez a béke teremti meg az egységet az Egyházban, a népek között, sőt az emberiség nagy családjában is.

Aki elmélyed ezekben szövegekben, világosan láthatja, hogy Leó pápa tanítása mélyen Krisztus-központú. Beszédeiben többször hangsúlyozza, hogy úgy szeressünk, ahogyan Krisztus szeretett. Mindig őbelőle indul ki, és őhozzá vezet vissza: ő a forrás, aki békét, világosságot és reményt ad. Ebben a krisztusi középpontban rejlik a Szentatya szolgálatának ereje és hitelessége.

Személyében az Egyház olyan főpásztort kapott, aki a teológiai műveltséget és a lelkipásztori érzékenységet ritka harmóniában egyesíti, aki ismeri az emberek gondjait, és együtt tud ünnepelni velük; aki a technikai haladás korában is az emberi méltóságot hangsúlyozza. Szavai egyszerre szólnak a hívőkhöz és minden jóakaratú emberhez; a teológiai reflexiót a konkrét emberi tapasztalat fényébe helyezi, s a kor kihívásaira nem ideológiai, hanem evangéliumi választ ad. Szavai a II. Vatikáni Zsinat szellemében a párbeszéd, a testvériség és a közös felelősség útjára hívnak bennünket.

A magyar hívők különösen közel érzik magukhoz ezt a tanítást. A béke, az egység, az igazságosság és a szeretet mindannyiunk számára sürgető feladat, különösen most, amikor Európa és a világ annyi sebet hordoz a háborúk, az igazságtalanság és a közöny miatt. Leó pápa szavai arra emlékeztetnek, hogy a valódi béke az imádságból, a hitből, a megbocsátásból és a testvériségből fakad.

E kötet lapjain a Szentatya tanítása nemcsak elméleti üzenet, hanem pásztori tanúságtétel is:

a hit fényében látni a világot, és a szeretet erejével alakítani azt.

Kívánom, hogy mindazok, akik e könyvet olvassák, megtapasztalják azt a békét, amelyről Krisztus mondta: „Az én békémet adom nektek” (Jn 14,27).

