Belaruszban átfestették a visztulai csoda, a szovjet csapatok felett aratott győzelem freskóját

A lengyel külügyminisztérium elítélte „a Belaruszban lévő lengyel kulturális örökség Lukasenka-rezsim általi elpusztítását” – olvasható a Szabad Európa honlapján.

A közzétett fényképeken látható, hogy a a litván határtól mintegy harminc kilométerre található szolji Rózsafüzér Királynője-templomban munkálatok zajlottak február 25-én. A falfestmény Lengyelország 1920-as katonai győzelmét ábrázolta a megszálló szovjet csapatok felett.

A visztulai csodaként is ismert 1920-as varsói csata a lengyel–szovjet háború döntő ütközete volt, amely egyes történészek szerint segített megállítani a szovjet kommunizmus „forradalmi tüzeinek” átterjedését Nyugat-Európára.

Visztulai csoda

A varsói csatát gyakran a nem hívők is a visztulai csoda néven emlegetik, hiszen végül is maga a győzelem csodaszerű volt, előre nem megjósolható. A hívő emberek azonban isteni beavatkozást feltételeznek, amiért sokan könyörögtek is; számukra nem véletlen, hogy a legnehezebb harcokban Radzyminnál aratott győzelem éppen Mária mennybevétele ünnepére esett. Ezért augusztus 15. lengyel nemzeti ünnep, a Lengyel Hadsereg napja.

