Belépve a várakozás kegyelmi időszakába – Pannonhalmán is fellobbant az első adventi gyertya lángja

Az alábbiakban Bokros Márk atya adventi gondolataiból közlünk részleteket.

Újra itt az advent, mi pedig ismét összegyűltünk a főapátság kapuja előtt, hogy közösen kezdjük karácsonyi készületünket. Rácsodálkozunk, hogy megint milyen gyorsan eltelt egy év. (...) A munka világában az évzárás teendőivel vagyunk elfoglalva. Kiértékeljük az évet, lezárjuk 2025 feladatait, az ünnepre hangolódás jegyében megköszönjük kollégáink éves munkáját és odaadását. (...)

Keresztényként viszont az év utolsó hónapja nem csak erről szól. Számunkra most indul az új liturgikus év. Ilyenkor ösztönösen is új lendületet próbálunk venni, amikor belépünk a várakozás, a megújulás és az előretekintés kegyelmi időszakába. A meggyúló gyertyák fényében új remény éledezik. Annak a reménynek a lángja, amely idén különösen is átjárhatta a szívünket, hiszen az Egyház jubileumi szentévet ünnepelt.

Akár valóságosan útra keltünk, akár csak elhatározásainkban és lelkünkben kerestük a növekedés személyes lehetőségeit, próbáltunk a remény zarándokaivá válni.

(...) a szentév bezárása nem azt jelenti, hogy a remény háttérbe szorul, hanem hogy a megélt tapasztalataink, örömeink és csalódásaink új erővel kezdik megtölteni. Hiszen éppen az igazi Remény, Jézus Krisztus születésének ünnepére várunk, hogy újra átéljük belőle fakadó megváltottságunkat. Engedjük hát, hogy örömeink, fájdalmaink, eredményeink és kudarcaink gyertyája is tudja táplálni bennünk az Istenbe és az általa kísért jövőbe vetett reményünket. (...)

A gyertyagyújtás után a bencés szerzetesközösség közös vesperásra is várta az egybegyűlteket.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

