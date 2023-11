Bemutatták a 2023-as Fehérvári Advent programjait a székesfehérvári püspökségen

A teljes körű ismertető előtt köszöntőjében Spányi Antal megyéspüspök hangsúlyozta, hogy az advent nemcsak a vásárlás, a csillogás ideje, mélyebb üzenete van: az advent egy út, amely életünk útját jelképezi, és Istenhez vezet.

A belváros már készül az ünnepre: helyükre kerülnek az esti sétákat hangulatossá varázsoló fények, a karácsonyi díszek, és már áll a város karácsonyfája is, amely körül elindul a gyerekek kedvence, a kisvonat. Felépül a betlehem, ismét lesz hópelyhes interaktív játék a Varkocs-szobornál, a Vasvári Pál utcában pedig idén is be lehet kukucskálni a mesebeli manóváros „lakásaiba”.

„Advent egy készületi idő. Nem csak arra készülünk, hogy a karácsony szent estéjét szépen és méltó módon, a családi hagyományaink és a keresztény magyar kultúra hagyományai szerint üljük meg, hanem ennél több: bensőségesen, szívünkben, lelkünkben tudjunk találkozni az Isten fiával, aki Betlehemben megszületett. Ő Jézus Krisztus, a mi Jézuskánk, aki eljött, hogy értünk emberré legyen. Minden, amit teszünk, erre próbálja a lelkeket ráhangolni. A programjaink akkor érik el a céljukat, ha a találkozás öröméhez tudnak elvezetni bennünket” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök.

„Rengeteg szervezet, intézmény és közösség dolgozik az adventi programok megvalósításán. Bízunk abban, hogy az emberek szívükben és lelkükben is meg tudják élni az adventet. Amit mi adunk, akkor éri el a célját, ha ehhez hozzá tudjuk segíteni az embereket! A városunk képes összefogni, hogy ezt az időszakot széppé varázsoljuk a családok számára” – mondta Cser-Palkovics András polgármester. Kiemelte, hogy a megszokott programok mellett számos újdonság is lesz.

Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató arról tájékoztatott, hogy december 2-án, szombaton 10 órakor nyílik meg a püspökség Adventi Udvara. A hangulathoz illően feldíszített kertben kézműves és jótékonysági vásár várja az érkezőket hétvégenként 10–19 óra között. Az első gyertyát december 2-án, szombaton 16.30-kor gyújtják meg, a további adventi gyertyagyújtások szombatonként, ugyancsak 16.30-kor lesznek. A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont saját adventi programsorozattal készül. „A szeretet lehet orvosság is, és annak adjuk, aki leginkább rászorul” – fogalmazott Ugrits Tamás, aki hozzátette, hogy az első alkalmon megáldják a „családok gyertyáját”, ezzel is igyekeznek lelki tartalommal megtölteni a várakozás időszakát.

Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője ismertette a rendkívül sokszínű programsorozatot. December 3-án az első adventi gyertyagyújtás előtt hagyományosan a Kisangyalok karát hallhatjuk, az alkalmi kórusban idén 13 iskola 550 kisdiákja énekel ismert és kevésbé ismert karácsonyi dalokat, a kórust Polgár Zoltánné, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI pedagógusa vezényli. Az első gyertya lángja 18 órakor lobban fel, amelyet Cser-Palkovics András polgármester és Tóth Tamás plébános közösen gyújt meg, majd a város vezetője a Kisangyalok karának néhány tagjával közösen kapcsolja fel az ünnepi fényeket. A meghitt pillanatok után Radics Gigi adventi kiskoncertjét hallhatja a közönség. A következő alkalmakon a Vox Mirabilis Kamarakórus és Caramel, a Sing for Joy kamarakórus és Éliás Gyula, az Alba Regia Vegyeskar és a Jazzation acapella együttes műsora keretezi a gyertyagyújtás pillanatait.

Hosszú évek szép hagyománya az is, hogy hétköznap délelőttökön gyerekhangok zengik be a Városház teret, kisiskolások és óvodások mutatják be karácsonyi műsoraikat az adventi színpadon. Az idei Fehérvári Advent különlegessége az Ikarus Mikulásjárat, mely december 1–4. között kisebb utazásra viszi az érdeklődőket az Ikarus adventi fényekkel feldíszített elektromos busza. A fehérvári gyerekek idén is találkozhatnak a Mikulással a belvárosban december 6-án. A Mikulásváró családi délután 16.30-kor kezdődik a Városház téren.

Ebben az évben is élmény lesz végigsétálni a fénybe öltözött belvárosban: a Liszt Ferenc utcától a Zichy ligetig élvezhetjük a díszkivilágítást. Érdemes kitérőt tenni a Bartók Béla térre, ahol a népszerű fénygömbök állnak, a Nemzeti Emlékhely felé járók pedig ott láthatják a közkedvelt „fénybordákat”, amelyek egy része a megújult és kibővített Kori Ligetben is látványosságként szolgál. A Kori Liget december elsején nyit, tanítási napokon 8–20 óra között, hétvégéken és a téli szünetben pedig 10–20 óra között várja a korcsolyázókat. Ebben az évben is lesz élő adventi naptára a fehérváriaknak: a fényfestésnek köszönhetően a Városháza változik át esténként mesebeli kastéllyá. Este 17.30 órakor minden nap kinyílik egy ablak, ahonnan színészek, énekesek, zeneiskolások előadásában hallhatunk majd egy-egy dalt, mesét, verset a karácsonyig tartó időszakban.

A Katolikus Karitász eseményeiről Borbélyné Somogyi Szilvia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatóhelyettese tájékoztatott. Az adventi időszak a „Tárjátok ki szíveteket” adventi segélyprogram-sorozattal indult november 24-én. A Székesfehérvári Egyházmegyében lesz ételosztás, tartós élelmiszer-gyűjtés, és ismét megvalósul az Angyalbatyu nevű országos ajándékgyűjtési akció is. A gyerekek részére összeállított csomagokat december 16-ig lehet leadni a meghirdetett gyűjtőpontokon, melyek listája az angyalbatyu.hu oldalon található. A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász 150 angyalbatyut juttat el célzottan a kárpátaljai gyerekeknek.

Egy tál törődés címmel kezdeményezett adventi jótékonysági főzést a Fehérvári Lecsófőző Vigasság zsűrije. Adamek Balázs, Barsch Tamás, Selymes Péter, Tőkés Dániel és Ulrich Tamás advent második vasárnapján, december 10-én 10 órától a Városház téren állítja fel tűzhelyét: az üstben főtt szarvasragu-levest és a forralt bort a séfek 14 órától kínálják a belvárosban járóknak. Tőkés Dániel séf a sajtótájékoztatón kiemelte, fontosnak tartották az összefogást, mellyel a fehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthont és a Fejér Vármegyei Szent György Kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztályát támogatják. A Fehérvár FC, a Fehérvár AV19 és az Alba Fehérvár mezeket és dedikált labdát ajánlott fel, amit elárvereznek a szervezők.

