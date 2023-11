Bemutatták a Debreceni Advent programjait

Debrecen ünneplőbe öltözik a karácsonyvárás alkalmából, ez pedig nem csak a helyieket, de a környéken élőket is megmozgatja. Papp László polgármester kiemelte: a karácsony a hitről, a vallásról, Jézus születéséről szól, és örömét fejezte ki, hogy Debrecen olyan város, ahol a város egyházi vezetőivel együtt tudnak elmélkedni az adventi időszak fontosságáról.

Mint mondta, a karácsony egy békés ünnep, amelyre kifejezetten nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a világnak több olyan pontja van, ahol a békétlenség, a boldogtalanság, a szenvedés határozza meg a mindennapokat. – Mi innen, Debrecenből ezt az üzenetet szeretnénk átadni: imádkozunk azért, hogy béke legyen a Föld minden részén, hogy a családok, gyermekek ne szenvedjék meg a háborúskodást és az ellenségeskedés borzalmait – hangsúlyozta.

Debrecenben régi hagyománya van annak, hogy az adventi vasárnapokon a város közössége összegyűlik a Nagytemplom előtt, és így lesz december 3-án is, amikor szürkület után meggyújtják az első gyertyát az adventi koszorún. A hagyományokat követve a menet az egyházi vezetők kíséretével a városházától indul a gyertyagyújtás helyszínére, a hortobágyi pásztorok pedig ez alkalommal is részt vesznek az adventi ünnepségen. – A betlehemeseknek köszönhetően egy hosszú évszázadokra visszanyúló hagyomány is velünk van, ugyanis december 8–9-én ismét betlehemezők találkozójának ad otthont a város. Örömmel a szívünkben készülünk karácsonyra, és remélem, hogy minél többen találkozunk majd a gyertyagyújtások alkalmával – tette hozzá a polgármester.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök emlékeztetett, az adventi időszak a katolikusoknál bűnbánati napokkal telik – ezért a liturgia színe a lila –, a lelki felkészülést pedig minden reggel hajnali szentmise kíséri. – Mindezekkel az ember áldozatot szeretne hozni azért a Jézusért, aki eljött hozzánk – fogalmazott a megyéspüspök, majd Szent Pált idézte: „Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9) Ez a mélységes misztérium, titok kell hogy megdobogtassa a szívünket, hogy képessé tegyen arra, hogy valóban áldozatot hozzunk Istenért.

A főpásztor hozzátette, mindezeken túl bekapcsolódhatunk „a jóság nagy-nagy folyamába, amelynek a forrása maga az Isten, aki rajtunk keresztül is meg akarja mutatni a szeretetét a világnak”. Példaként említette a Debreceni Karitatív Testület adománygyűjtő akcióját, amelynek keretében a fiatalok is adományozhatnak az iskolákban, megtapasztalva azt, hogy ők is képesek az áldozathozatalra.

A közösségi készület mellett a személyes készületről is szólt. „Jézushoz a születése pillanatától kezdve bárki, bármikor mehet és megerősödhet a hitében. Ha a nyitottságot gyakorolva, egymásra odafigyelve érkezünk el a karácsonyhoz, akkor megérkezünk a betlehemi barlanghoz, ahol megszületett az isteni csoda” – mondta.

A megyéspüspök kiemelte a programok közül a december 16-án, a Szent Anna-székesegyházban Olasz imádkozó lélek címmel tartandó adventi koncertet, és szeretettel invitálta a város lakóit a hajnali szentmisékre is.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke úgy vélekedett, hogy amikor fölgyúlnak a fények, és együtt énekeljük a karácsonyi énekeket, az mindannyiunk számára lélekformáló időszak.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája azt emelte ki, hogy a karácsonyi készülődés a kapcsolatokról, a találkozásról, az emberi közösség építéséről szól. Arra hívott mindenkit, fogadjuk a szívünkbe azokat a szenvedő embereket, akiknek ez nem adatik meg, valamint emlékeztetett, hogy eközben nyíljon hálára is a szívünk, hogy mi magunk egy boldog és békés városban ünnepelhetjük a karácsonyt. – A lemondásainkat ajánljuk föl azokért, akiknek ez nem adatik meg. Ez is legyen része a karácsonyra készülődésünknek – hangsúlyozta.

Németh Luca nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek debreceni közösségének tagja, a Svetits Katolikus Iskolaközpont pedagógusa elmondta, hogy iskolájuk közel 130 éve szerves része a város életének: Az, hogy iskolánk létezik és megbecsülve létezhet ebben a felekezetileg sokszínű városban, jele annak, hogy szükségünk van egymásra, hogy szükség van mindenkire, minden jóakaratú emberre, aki önzetlenül és odaadóan fáradozik szűkebb vagy tágabb környezetének javáért.

Ígéretes, gazdag, sokszínű programkavalkádról számolt be a sajtótájékoztatón Bódor Edit, Debrecen egyházi és határon túli magyar közösségi kapcsolatokért felelős referense.

Többek között december 20-án a református Nagytemplom mögött az Emlékkertben a Betlehem 800 – Jubileumi betlehemi karaván lesz látható, ami az 1223-ban Assisi Szent Ferenc által elkészített első betlehemnek állít emléket. (A Magyar Állami Cirkusz ferences testvérek kíséretében december 10. és 23. között jászollal, jelmezekkel és díszletekkel felszerelt mobil karavánt indít útnak, amely Sepsiszentgyörgytől Budapestig halad majd, és meg-megáll különböző városokban, hogy fogadja az érdeklődőket. Debrecenbe december 20-án érkezik, Böjte Csaba ferences szerzetes és gyermekek kíséretében.) A nap folyamán szentmise keretében külön műsorral is megajándékozzák a debrecenieket.

December 22–23-án élő betlehemmel is találkozhatunk majd a debreceni Emlékkertben: a Csokonai Nemzeti Színház segítségével ugyanis betlehemi házikó épül, amelyben a karácsonyi történet elevenedik meg élő szereplők közreműködésével.

A Debrecen Advent 2023 programjai hamarosan részletesen is elérhetőek lesznek.

A sajtótájékoztató elején Sztancs Anna, Vojtkó Eszter, Fülöp Eszter, a Pendely Énekegyüttes-család tagjai, valamint a Svetits Katolikus Gimnázium diákjai bukovinai karácsonyi népdalokkal ajándékozták meg a résztvevőket.

Forrás és fotó: Debrecen Megyei Jogú Város/Polgármesteri Kabinetiroda; Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír