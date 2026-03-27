Bemutatták a Kalazanci Szent József életéről készült képregényt a piaristák Kecskeméten

Jelképes egybeesés, hogy a bemutató napján, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén történt Kalazanci Szent Józsefnek és társainak beöltözése, vagyis, amikor először öltötték magukra a piaristák ruháját.

A gyerekek őszinte csodálkozással fedezték fel Kalazancius kalandos életének különböző fázisait és legendás eseményeit. Megtudhatták például azt, hogy milyen szerencsés véletlenek vezették Józsefet korszakalkotó tevékenységének megkezdésére, saját küldetésének felismerésére.

Ezzel kapcsolatban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök köszöntő beszédében elmondta, mennyire fontos, hogy Kalazanciushoz hasonlóan mindannyian felismerjük a teremtő Atya által ránk szabott egyedi hivatást. Hozzátette: a képregény formája lehetőséget ad, hogy még érthetőbben meséljük el a történetet, hisz Jézus maga is gyakran képekben tanított.

A bemutatóhoz kapcsolódóan interaktív óra keretében a gyerekek négy csapatban dolgoztak fel részleteket a rendalapító életéből. Majd játékos vetélkedővel folytatódott a program.

Az iskolások az óra végeztével hazavihettek egy-egy példányt a képregényből, melyet sokuk dedikáltatott is a tartományfőnökkel.

A piarista hivatás hete alkalmával az egész rendtartományban, minden iskolában zajlanak programok. „Szeretnénk megünnepelni a piarista hivatást különféle találkozásokban, és hírt adni magunkról, a piarista hivatás szépségéről ezen a héten” – mondta el Szabó Dániel SchP.

A tartományi hivatásgondozó szerint a képregénybemutató különösen fontos alkalom volt, amikor a rendalapítóra, Kalazanci Szent Józsefre irányult a figyelem, mivel „a piarista iskolában olyan kultúrát szeretnénk teremteni, amelyben mindenki Istentől kapott ajándékként fedezi fel a hivatását”.

A hivatás hétében azért is imádkoznak, hogy az Úr ajándékozza meg a rendre bízott gyerekeket és az egész közösséget olyan fiatalokkal, akik szívesen vállalkoznak a piarista szolgálatra.

Az eredetileg spanyol nyelven megjelent képregényt José Luis Cortés írta.

Kovács Pál fordítását Adamát Lajos SchP szerkesztette, és a Piarista Rend Magyar Tartománya adta ki.

A teljes képregény ingyenesen letölthető ERRE A LINKRE kattintva.

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: Barlay Vince

Magyar Kurír