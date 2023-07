Bemutatták a sajtónak a lisszaboni ifjúsági világtalálkozó részleteit

Felmutatni a reményt a háborútól és szenvedéstől sújtott világban: ez lesz a 37. ifjúsági világtalálkozó (IVT) egyik fő célkitűzése. Ferenc pápa tízéves péteri szolgálata alatt már hatvan országban járt. Portugáliát 2017-ben kereste föl, a Szűzanya jelenéseinek századik évfordulóján. Akkor is azt kérte a keresztényektől, hogy nyújtsanak reményt egymásnak. Amint arra Matteo Bruni emlékeztette az újságírókat: ez lesz az első ifjúsági világtalálkozó a pandémia óta. Eredetileg 2022-ben tartották volna, de a világjárvány elhúzódása miatt egy évvel későbbre halasztották.

Már több mint háromszázharmincezren regisztráltak a találkozóra a világ kétszáz országából. Húszezer önkéntes érkezik Lisszabonba, százötven különböző országból. Több mint hétszáz püspök és húsz bíboros tart katekéziseket az esemény mottójához kapcsolódóan: „Mária felkelt, és sietve elindult” (Lk 1,39). Ezek a találkozók szinodális jellegűek lesznek, beszélgetések egymásutánja – mondta a szentszéki szóvivő.

Ferenc pápát megelőzően három pápa járt már Portugáliában és Fatimában, hogy Mária lábai elé helyezzék a világ nagy fájdalmait. VI. Pál arra buzdított, hogy imával kérjük a békét, Isten ajándékát, mely az emberi együttműködés gyümölcse is. II. János Pál négy alkalommal járt Portugáliában, a lengyel pápa élete szorosan összekapcsolódik Fatimával. A pásztorgyermekek, Ferenc és Jácinta boldoggá avatásának tizedik évfordulóján XVI. Benedek pápa is elment a Mária-kegyhelyre, melynek üzenete ma is aktuális.

A béke áll majd az ifjúsági találkozó imádságainak középpontjában. Újságírói kérdésekre válaszolva Matteo Bruni elmondta: nem erősíti meg, de nem is cáfolja, hogy Ferenc pápa találkozhat orosz és ukrán fiatalokkal. A pedofília áldozataival történő esetleges találkozóról szólva pedig úgy fogalmazott: köztudott Ferenc pápa érzékenysége és odafigyelése ezekre a témákra. Ha létrejön ilyen típusú találkozó, akkor az diszkréten valósul meg, annál is inkább, mert így segítik az áldozatok gyógyulási folyamatát. Amennyiben sor kerül ilyen találkozóra, csak utána adnak róla hírt.

Ferenc pápa tizenegy nyilvános beszédet mond portugáliai útja során: egy homília és kilenc beszéd várható, amelyből csak az elsőt mondja olaszul, a többit spanyolul. Ez az anyanyelve, amellyel a legtöbb embert meg tudja szólítani – fűzte hozzá a szentszéki szóvivő.

A pápa augusztus 2-án, szerdán reggel 7.50-kor indul a római Fiumicino repülőtérről, és 10 órakor érkezik meg a lisszaboni Figo Maduro légibázisra. Közvetlenül ezután a belémi nemzeti palotában, a volt királyi palotában Marcelo Rebelo de Sousa köztársasági elnök köszönti. Szintén a Belém városrészben, a kulturális központban találkozik a Szentatya a hatóságokkal, a civil társadalom és a diplomáciai testület tagjaival. 16.45-kor az apostoli nunciatúrán találkozik a miniszterelnökkel, majd 17.30-kor a híres Szent Jeromos-kolostorban vesperást vezet a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnővérekkel, valamint szeminaristákkal és lelkipásztori munkatársakkal.

Csütörtökön délelőtt a Portugál Katolikus Egyetem területén diákokkal találkozik a pápa. Ezután Lisszabonból a közeli Cascaisba indul, ahol a Scholas Occurentes-kezdeményezés portugál székhelyén köszönti a szervezethez tartozó fiatalokat. Délután visszatér a portugál fővárosba az ifjúsági világtalálkozó nyitó ceremóniájára, amelyre a VII. Edward parkban kerül sor.

Augusztus 4-én, pénteken délelőtt Ferenc pápa kiszolgáltatja a kiengesztelődés szentségét az ifjúsági világtalálkozó résztvevői közül néhány fiatalnak a belémi Vasco da Gama kertben. 9.45 perckor a de Serafina plébániaközpontba látogat, hogy találkozzon néhány segély- és jótékonysági központ képviselőivel. Délben az apostoli nunciatúrán fiatalokkal ebédel, este 18 órakor pedig ő vezeti a keresztutat a fiatalokkal a VII. Edward parkban.

A fatimai Szűzanya-kegyhelyet augusztus 5-én, szombaton délelőtt látogatja meg a Szentatya. Reggel 8 órakor indul helikopterrel Lisszabonból a fatimai stadionba, és 9.30-kor a Jelenések kápolnájában beteg fiatalokkal együtt elimádkozza a rózsafüzért. Dél körül a tervek szerint visszatér a fővárosba. Szombaton még két programja lesz a pápának: 18 órakor a szokásos zártkörű találkozó a Jézus Társasága tagjaival a Colégio de São João de Britóban, majd 20.45-kor kezdődik az imavirrasztás a fiatalokkal a Tejo parkban.

Az ifjúsági világtalálkozó zárómiséjét Ferenc pápa ismét a Tejo parkban mutatja be augusztus 6-án, vasárnap 9 órakor. Délután az algès-i Passeio marìtimo koncerthelyszínen találkozik az ifjúsági világtalálkozó önkénteseivel, a búcsúszertartás előtt, amelyre a Figo Maduro légibázison kerül sor. A pápa este 18.15-kor indul vissza Rómába, és a tervek szerint 22.15-kor érkezik meg a Fiumicino repülőtérre.

A repülőgépen a Szentatya kíséretében utazik Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának prefektusa; José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa, valamint a hamarosan bíborossá kreálandó Robert Prevost érsek, a Püspöki Dikasztérium prefektusa. Ahogyan az már kialakult szokás, a pápai gépen utazik egy szentszéki alkalmazott is, ezúttal az Államtitkárságról.

Nem várható újdonság az orvosi kíséretben, a szokásos csapatról van szó, egy orvos és egy ápoló kíséri Ferenc pápát, mint minden utazásakor – mondta el az újságíróknak Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója.

Lisszabonban írták alá 2007-ben azt a szerződést, amely meghatározta az Európai Unió jogi személyiségét. A portugál főváros híven őrzi történelmi hivatását, mint kozmopolita és katolikus központ. Az evangelizálás nagy tanúságtevőit és szentjeit adta a világegyháznak, most pedig ünnepelni készül és párbeszédet folytatni a békéről, a teremtett világ védelméről és a testvériségről. Az IVT bebizonyítja, hogy az óceán nem elválaszt, hanem összeköt.

