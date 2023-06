Berhidai Piusz OFM mutatott be szentmisét a Szent Szív-búcsún Mezőkövesden

Ha Jézus Szívére tekintünk, láthatjuk és érezhetjük Isten lángoló szeretetét – hangsúlyozta szombaton este prédikációjában Török László plébános. Kiemelte, hogy bár sokszor üresnek, kiégettnek, bizonytalannak érezhetjük magunkat, nem tudjuk irányítani az érzéseinket. A szeretet nemcsak egy érzés, hanem tettek sokasága, olykor önfeláldozó, hősies nagy tetteké, máskor sok-sok apró figyelmesség sora. Ha szeretjük egymást, akkor teszünk valamit a másik emberért, teszünk valamit Istenért.

A mezőkövesdi plébános szentbeszédében kitért arra is, hogy mi mindent tesz értünk, emberekért Isten. Jézus világában a szív a döntés, az elkötelezettség jelképe is, mint ahogy Isten is elkötelezett az emberek felé, nem felülről szemlél minket, embereket, hanem velünk együtt él, átéli a rossz és jó dolgokat – mondta Török László atya.

A szentmise végén a hívek gyertyás körmenetet tartottak a Kavicsos-tó mellett, a szabadidőparkban. A stégen felállított keresztre elhelyezték mécseseiket, melyekből középen kirajzolódott Jézus Szíve.

Közös imádsággal ért véget az előesti ünnepi szentmise.

Jézus Szentséges Szívének búcsúünnepén reggel megáldották a virágokból készített kereszteket. A szentmisét Berhidai Piusz ferences provinciális tartotta, akit Gyenes László, a Jézus Szíve Egyházközség képviselő-testületének elnöke köszöntött.

A ferences provinciális prédikációjában Jézus Szívéről és a szeretetről beszélt.

„Ezen az ünnepen Jézus Szívére tekintünk, arra az isteni, kiapadhatatlan szeretetre, melyet Jézus Krisztusban megismertünk. Ebben a szentmisében egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, ami jellemzi ezt a szeretetet, ez pedig a kiválasztó szeretet. Nem azért választ ki Isten, mert nagy, ügyes, szép és okos vagy, hanem azért, mert szeretett benneteket az Úr. Ez az igazság a hitünk központi misztériuma maradt, sőt növekedett Jézus Krisztus megismerésével. Isten kiválaszt, és ez a kiválasztó szeretet. Nem kell hogy attól féljünk, ha engem kiválaszt, akkor a másik ettől kisebb, vagy a másikat kevésbé szereti, vagy ha úgy látom, hogy Isten a másikat jobban szeretné, akkor engem biztos nem szeret, mert ez nem igaz” – mondta Berhidai Piusz OFM.

Ez a szeretet, amely kiválaszt, az Isten szeretete, végtelen figyelemmel van irántam – emelte ki a ferences provinciális.

Gyerekkorunktól kezdve megtapasztaljuk és kívánjuk ezt a szeretetet, hogy valaki úgy figyeljen ránk, hogy észrevesz, meglát és látja az egész valónkat; úgy, hogy nem kell félnünk ettől a tekintettől, mert nem számonkér, hanem növelni akar, a javunkat akarja és életet ad. Ez a kiválasztó figyelem, a kiválasztó szeretet – hangzott el a ferences provinciális prédikációjában.

Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódott a Jézus Szíve-búcsú.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye/Mezőkövesd.hu

Magyar Kurír