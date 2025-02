Beszélgessetek a házasságotokért! – Vasárnap kezdődik a házasság hete

A Nagy-Britanniából indult és már több mint húsz országban jelen lévő mozgalom a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is. Hazánkban idén a hét mottója: Beszélgessetek a házasságotokért!

A kommunikáció kihívásai a házasságban

Az országos rendezvénysorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció került: miként alakítható ki az őszinte és bensőséges kommunikáció, hogy a különbségek, konfliktusok, félreértések megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen. A házasság hete országos weboldalára eddig beérkezett események szerint már most több mint hatvan településen közel kétszáz programmal várják országszerte és határon túl is az önkéntes szervezők az érdeklődőket, és az elérhető alkalmak száma folyamatosan bővül.

Az utóbbi évtizedekben a kommunikáció formája, stílusa és csatornái hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A közösségi média, a különféle üzenetküldő alkalmazások, a mesterséges intelligencia térnyerése a napi kommunikációban komoly hatást gyakorol az élet minden területére, így a párkapcsolaton belül zajló párbeszédre is. A kapcsolatokban pedig nagyon sok múlik azon, hogy miként tudják a párok jól kifejezni az egymás iránt érzett megbecsülésüket, kifejezésre juttatni érzéseiket, szükségleteiket és mélyebben megérteni a társuk üzeneteit is, amely erősíti a közöttük lévő intimitást és kötődést. A kommunikációs készség azonban fejleszthető, amely a szakértők szerint harmonikusabb és boldogabb párkapcsolatot eredményez. A házasság hete rendezvénysorozat idei tematikája ebben kíván útmutatást, segítséget nyújtani; számtalan előadás, sokszínű kapcsolatgazdagító lehetőség várja országszerte és határon túl is a párokat.

„Kétségkívül átalakulóban van a kommunikációs stílus, a hétköznapokban sokszor rövid üzenetekben kommunikálunk egymással, ami nem elég egy mély és intim kapcsolat fenntartásához” – mondta az eseménysorozat kapcsán Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója. Mint fogalmazott:

a legszorosabb kapcsolatunkban, a házasságunkban nagyon fontos, hogy a kommunikációt tanuljuk, és hogy annak a különféle szintjeit is meg tudjuk különböztetni.

Hogy ne csak menedzseljük a kapcsolatunkat, a család napi ügyeit, hanem szánjunk időt a kommunikáció mélyebb szintjére is, amikor már meg tudjuk osztani az érzéseinket, félelmeinket, örömeinket, azt, hogy miben reménykedünk, milyen jövőt képzelünk magunknak. Az a fajta gyors kommunikáció, amit ma az online tér biztosít, az sajnos ehhez kevés – emelte ki az országos koordinátor.

Párkapcsolati napló

A házasság hete országos mozgalmon keresztül a szervezők impulzust és bátorítást szeretnének adni a pároknak arra, hogy a kapcsolataik megújításában és a köztük lévő kommunikáció elmélyítésében aktív szerepet vállaljanak, így az előadások mellett az idei évben Kapocs néven párkapcsolat-építő naplóval is készültek a pároknak, amelyben az érdeklődők szakértői tanácsokat és beszélgetést segítő kérdéseket is kapnak huszonegy témában.

Központi programok

Idén a házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét február 9-én a Székesfehérvári Budai Úti Református Gyülekezet templomában, ahol igét hirdet Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

Február 10-én, hétfőn Töréspontok mentén, nem pillanatragasztóval címmel Tapolyai Emőke pszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete Facebook-oldalán.

Február 11-én, kedden a Károlyi-Csekonics Palota dísztermében a Páratlan beszélgetés közismert párokkal sorozat programjaként Imre Géza olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívóval és feleségével, Kökény Beatrix olimpiai ezüstérmes kézilabdázóval; Oláh Gergő előadó, dalszerzővel és feleségével, Oláhné Nikolettával; Süll Tamás párkapcsolati tanácsadóval, lelkipásztorral és feleségével, Süll Kinga egyházzenésszel, karnaggyal Gécsek-Tóth Enikő, a Kossuth rádió szerkesztő-műsorvezetője beszélget.

Február 12-én, szerdán Az AI és a szerelem – Hogyan támogatja a mesterséges intelligencia a tartós szerelmet? címmel Mihalec Gábor párterapeuta tart előadást a Kelenföld Montázs Központban.

Február 13-án, csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében Az életerős családokért címmel tartanak konferenciát a Corvinus Egyetemen, február 14-én, pénteken pedig áldással egybekötött zenés istentisztelet lesz a Deák téri evangélikus templomban az Új Teremtés együttes közreműködésével. Igét hirdet: Németh Zoltán lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály vezetője.

Február 15-én, szombaton Beszélgessünk a házasságunkért. Arról... címmel Kátoli Gábor és Veronika házassággondozók, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai tartanak előadást a pasaréti református templomban, a hetet pedig ünnepi szentmise zárja február 16-án a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, a szertartást Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense mutatja be.

Az országos rendezvénysorozat keretében ezenkívül számos magyarországi és határon túli településen – többek között Győrben, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Pannonhalmán, Sopronban, valamint Gyergyószentmiklóson, Pozsonyban, Nagyváradon – előadásokkal, beszélgetésekkel, zenés estekkel, páros kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal várják az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A rendezvénysorozat folyamatosan frissülő eseménynaptára a www.hazassaghete.hu oldalon érhető el, amely keresőfelületen több száz program közül válogathatnak az érdeklődők akár a lakóhelyük közelében lévő események, vagy kedvelt előadójuk, vagy dátum szerint országszerte és határon túl is.

Forrás és fotó: Házasság hete

