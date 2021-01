Beszélgetés Debrecen katolikus főpásztoraival a Duna Televízióban

2021-ben május 1. és június 28. között 16. alkalommal kerül sor népszámlálásra Magyarországon, amely során az adatszolgáltatás kötelező, a nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdésekre, a vallás és az egészségi állapot kérdéseire viszont a válaszadás 2021-ben is önkéntes lesz.

Palánki Ferenc megyéspüspök így fogalmazott ezzel kapcsolatban: „Ha tudom, hogy ki vagyok, azzal saját magam is megerősítem. Amikor rákérdeznek a hitemre, azzal rákérdeznek arra is, hogy milyen értékrend szerint élek, kit követek, számomra kinek a véleménye, gondolkodása, útmutatása számít. Ha megvallom, hogy az életemben Krisztus tanítása, az Ő törvénye és a legfőbb parancs: a szeretet parancsa szerint élek, akkor egyrészt hitvallást téve megerősítem a saját identitásomat, másrészt tanúságot teszek hitemről mások előtt. Kérem a keresztény testvéreket, hogy a népszámlálás során is vallják meg keresztény identitásukat, hogy megmutassuk Európának, Magyarországon milyen sokan vagyunk.”

A beszélgetés 2021. január 17-én 8 óra 11 perctől lesz látható a Duna Televízió Katolikus Krónika című műsorában.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

