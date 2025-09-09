Beteglátogató önkénteseket toboroztak a pécsi Kovász fesztiválon

Hazai – 2025. szeptember 9., kedd | 16:15
2

A Pécsi Egyházmegye augusztusban megrendezett családi fesztiváljának programjai mellett a rendezvény egyik különlegessége volt, hogy nemcsak a kenyér, hanem az „emberi kapcsolatok kovásza” is a fókuszban állt, ami igazi közösségi élményt nyújtott a résztvevőknek. A Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség önkéntesei és munkatársai a fesztivál egyik standjánál fogadták az érdeklődőket.

Sokan megálltak egy rövid beszélgetésre, és megtapasztalták, mennyire fontos tud lenni egy pár kedves szó, egy mosoly, vagy pusztán az, hogy valaki figyel rájuk.

A Kórházlelkészségnek a fesztiválon több érdeklődőt sikerült megszólítania, akik nyitottak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak a közösség munkájába. A kórházlelkészség csapata továbbra is várja mindazokat, akik heti egy-két órát szívesen szánnak arra, hogy kórházi ágyak mellett vagy idősek otthonában töltsenek minőségi időt rászoruló embertársaikkal.

Az önkéntesek a szolgálat révén nemcsak segítenek, hanem közösségre is találnak: havonta közös találkozókat, esetmegosztó alkalmakat és lelki programokat is szerveznek számukra.

Jelentkezni IDE kattintva lehet.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyház társadalmi tanítása #egyházmegyék #szolidaritás

