Beteglátogató önkénteseket toboroztak a pécsi Kovász fesztiválon

Sokan megálltak egy rövid beszélgetésre, és megtapasztalták, mennyire fontos tud lenni egy pár kedves szó, egy mosoly, vagy pusztán az, hogy valaki figyel rájuk.

A Kórházlelkészségnek a fesztiválon több érdeklődőt sikerült megszólítania, akik nyitottak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak a közösség munkájába. A kórházlelkészség csapata továbbra is várja mindazokat, akik heti egy-két órát szívesen szánnak arra, hogy kórházi ágyak mellett vagy idősek otthonában töltsenek minőségi időt rászoruló embertársaikkal.

Az önkéntesek a szolgálat révén nemcsak segítenek, hanem közösségre is találnak: havonta közös találkozókat, esetmegosztó alkalmakat és lelki programokat is szerveznek számukra.

Jelentkezni IDE kattintva lehet.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

