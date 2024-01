Betelt az idő Istennél – Házszentelés a debreceni püspöki hivatalban

A főpásztor szentbeszédében felidézte, hogy az olvasmányban szereplő Elkánának két felesége is volt, Fenenna, akinek sok gyermeket adott az Úr, és Hanna, akinek egy gyermeke sem született. Fenenna sokszor bántotta és bosszantotta Hannát, hogy jobban fájjon neki az, hogy nem lehetett gyermeke (vö. 1Sám 1,1–8).

A képességeinket, feladatainkat nem a másik ellen kaptuk Istentől, hanem azért, hogy együtt dolgozzunk és megvalósítsuk a közös célunkat, Isten országának építését.

Hiszen betelt az idő – és nem a pohár – az Istennél, kétezer évvel ezelőtt Jézus eljövetelével megvalósult az ő országa, amely bennünket is arra hív, hogy térjünk meg, tartsunk bűnbánatot, fogadjuk be az ő evangéliumát, örömhírét, és hirdessük, hogy elérkezett Isten országa” – figyelmeztetett a püspök.

Az evangélium alapján (Mk 1,14–20) a következő tanítást hallhatták a hivatali dolgozók: Jézus tanítványokat gyűjt maga mellé, akik a barátai lesznek, elfogadják őt, és hűségesek maradnak hozzá. Jézus az utolsó vacsorán azt mondja nekik: „…nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket…” (Jn 15,15). Mi is lehetünk Jézus barátai.

Jézus a tanítványokat a hétköznapi életükben, munkájuk során, halászat közben szólította meg. A tanítványok, a leendő emberhalászok fölismerték Jézusban a hozzánk jövő Istent, és volt bennük készség arra, hogy amikor Isten szól, megtegyék azt, amire meghívta őket. Isten bennünket is a hétköznapi tevékenységünkben akar megszólítani. Legyen meg bennünk a jóra való készség, és teljesítsük Isten akaratát! – hangzott a főpásztori buzdítás.

Jézus azzal a mondattal kezdi nyilvános működését, amellyel Keresztelő Szent János befejezte: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mt 1,14) Ez a mi feladtunk is: a megtérés. Úgy tudunk majd készségesek lenni Isten akaratának teljesítésére, amelyből a hitünk fakad, hogy hiszünk az evangélium jó hírében, abban, hogy Isten jön el közénk.

Az elmúlt esztendőben is sokszor megtapasztalhattuk azt, hogy minden nehézség, súrlódás ellenére Isten rajtunk keresztül is dolgozik – fogalmazott a főpásztor. – Bennünket is föl akar használni, jó és rossz tulajdonságainkkal, készségeinkkel, erényeinkkel és gyarlóságainkkal együtt, országa építésében. Igyekezzünk dolgozni magunkon, magunkban, a saját lelkünkben is, építsük Isten országát, és segítsünk ebben másoknak! Ehhez kérjük Isten kegyelmét az új esztendőben! – szólt Palánki Ferenc megyéspüspök a hivatal dolgozóihoz.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír