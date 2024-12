Betlehemezéssel és kántálással készültek a gyerekek a hernádvécsei lakásotthonokban

A gyerekek Jézus születésének történetét állították színpadra, sok-sok karácsonyi énekkel színesítve az előadást. A műsorra Ruscsákné Nagy Ágnes Tünde készítette föl őket, aki másfél évtizede ebben az intézményben segíti, irányítja a fejlődésüket és mindennapjaikat.

Idén november 22-én Ruscsákné Tündét a szociális ellátás területén végzett áldozatos munkájáért a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális Munkáért Díj elismerésben részesítette.

A karácsonyi ünneplés minden otthonban közös vacsorával és ajándékozással folytatódott. Kicsit az ünnepléssel megelőzték karácsony estéjét, de sok gyermek a vér szerinti családjához utazik el azon a napon. „Legyetek hűséges gondozói a megszületett Kisjézusnak” – e szavakkal búcsúzott Orosz Atanáz püspök a gondoskodásban élő gyerekektől.

Ünnepi sürgés-forgás volt Hernádvécse másik közösségi helyén, a Szent György Ház és Nevelési Központban is. A Jelenlét Pont munkatársainak közreműködésével feldíszített karácsonyfa, becsomagolt ajándékok, ünnepi hangulat várta azokat a családokat, gyerekeket, akikkel az év folyamán, a hétköznapokban is foglalkoznak. A gyermekek itt is, már hetek óta tanulták az énekeket, a szövegeket a betlehemes jelenethez. Néhány gyermeknél különösen nagy eredmény, ha egy szavalattal ki mer állni saját közössége és püspök elé.

Az erőfeszítések pedig meghozták a jutalmat is, a becsomagolt dobozok és zsákok ajándékokat rejtettek. Ezeknek persze nemcsak a gyermekek örültek, de a felnőttek is, hiszen a játékok mellett ruhanemű, tartós élelmiszer, sőt egy tokaji étterem felajánlásából még karácsonyi menü is hazakerülhetett otthonaikba.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír