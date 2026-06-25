Bibliai hegymászás is várta a Miskolci Egyházmegye hittanosait a sajópálfalai hálaadáson

A napot énekpróbával indították: a hálaadó liturgia tropárjait gyakorolták, illetve a Sárospatakról érkezett hitoktatók és hittanosok vezetésével egy könnyedebb hangvételű énekkel is ráhangolódtak az ünneplésre. Ivancsó Bazil parókustól pedig a kegykép történetét ismerhették meg a résztvevők.

A Szent Liturgián Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök szólt a gyermekekhez. A Szent Páltól felolvasott apostoli szakaszt idézve arra emlékeztetett, hogy „Krisztusban mi sokan egy test vagyunk” (Róm 12,5). A keresztény ember nemcsak önmagáért él, hanem mindnyájan együtt, egymásért is felelősséget hordozunk. A főpásztor arra bátorította a hittanosokat, hogy a tanév során szerzett tudás és élmények mellett a szeretetben, az egymás iránti figyelemben és a jóságban is növekedjenek. Különösen hangsúlyozta a Rómaiakhoz intézett levélből elhangzott tanítást: „Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, hanem jóval győzd le a rosszat!”

A liturgiát követő csapatjátékok középpontjában ezúttal a Szentírás hegyei álltak. Papp András, a Miskolci Egyházmegye Hitoktatási Bizottsága elnöke segítségével felidézték az üdvtörténet szempontjából fontos hat hegyet és az ottani eseményeket: az Ararát hegyét, ahol Noé bárkája kötött ki, a Sínai-hegyet, ahol Mózes átvette a tízparancsolatot, valamint a Kármel-hegyet, ahol Illés próféta tanúságot tett az élő Istenről. Az újszövetségi események közül a Tábor-hegy, az Olajfák hegye és a Golgota került a figyelem középpontjába. Ezek után már egyik csapatnak sem okozott különösebben nagy gondot a feladatok megoldása.

Akiben ezek után a nagy meleg ellenére még maradt energia, akadálypályán versenyezhetett a többiekkel. Jutott idő arra is, hogy a különböző településekről érkező gyermekek ismerkedjenek, új barátságokat kössenek.

A közös imádság az Istenszülő-kép előtt, az együtt töltött vidám órák méltó keretet adtak a tanév lezárásának és a vakáció áldásteljes elkezdésének.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Fotó: Bak László

Magyar Kurír