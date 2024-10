Bízzunk a gyermeki ima erejében – A világ békéjéért és egységéért mondták közösen a rózsafüzért

Guzmán Szent Domonkosnak 1208-ban megjelent a Szűzanya, és hathatós fegyverként százötven üdvözlégy mondását ajánlotta neki. A rendalapító ezért felélesztette és széles körben elterjesztette ezt a fajta imádságot – a rózsafüzért.

A hagyomány arról is beszél, hogy eleinte a rózsa szirmait göngyölték össze, innen ered az imádság neve.

Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kampány a Szükséget Szenvedő Egyház (Aid to the Church in Need – ACN International) nemzetközi segélyszervezet kezdeményezésére 2005-ben indult el Venezuela fővárosából. Caracasban egy út menti szentélyben több gyermek imádkozta a rózsafüzért, az ott jelenlévő asszonyok pedig mélyen átélték Szűz Mária jelenlétét. A jelenés hatására Szent Pio atya szavai jutottak eszükbe: „Amikor egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik.”

Egyházunkban október a Boldogságos Szűzanya, emellett a rózsafüzér hónapja is. Ilyenkor különösen figyelünk arra, hogy mennyei édesanyánk közbenjárását kérjük, 18-a pedig Szent Lukács, az evangéliumi Jézus-gyermekségtörténet szerzője liturgikus emléknapja. Ezért esett a választás erre a napra.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy

a gyerekekkel közös rózsafüzér ima erősíti az egységet az Egyházban és a népek között, hiszen mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy az imában egyesülve olyan családot alkossunk, amely átível minden határon.

Ilyen családot alkotnak a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda gyerekei és tanárai is, akik a kezdetektől részt vettek az imakampányban. Käfer György igazgató így emlékszik vissza: „Már az első alkalommal nagyon nagy lelkesedéssel csatlakoztunk. Az egész iskola kivonult az udvarra és háromszázan együtt imádkoztunk.” Az iskola a mindennapjaiban is a katolikus szellemiséget képviseli, ezt az értékrendet tanítja a gyerekeknek. Az intézménybe való bejutás egyik alapfeltétele is ez: keresztény családok gyermekei járnak ide, ahol keresztény nevelést kapnak, és a gyerekeket közösen nevelik a családdal.

Marxer Judit hittant és angol nyelvet tanít az iskolában. Az ő felvetése volt annak idején, hogy iskolájuk is kapcsolódjon be a nemzetközi imaláncba, és a szervezet nemzetközi oldalán beregisztrálták a tanulói létszámot. Azóta is minden évben csatlakoznak, az iskola éves munkatervébe is beépítették az október 18-i dátumot.

Az épületben akkor még nem volt kápolna, így az igazgató és az akkori plébános, Pályi László atya közösen kialakítottak egy kápolnát is, ahol már tizenhárom éve imádkozhat az, aki szükségét érzi.

„Öröm látni, hogy reggelente vagy épp napközben, többen betérnek egy-egy fohászra. Ma kora reggel is már rózsafüzért mondtak itt”

– meséli Käfer György.

Most épp a második osztályosok gyűltek össze a kápolnában és a hittant tanító tanárnővel együtt, kis térdeplőkön ülve mondták közösen az imát. A számolásban kis aranypapírból kivágott csillagok segítették a gyerekeket – minden előimádkozó egy-egy kis csillagot helyezett a füzérszemekre. Péntek lévén a fájdalmas rózsafüzér titkait mondták, amelyeket –a kicsik számára könnyebb elképzelés és befogadás megsegítésére – Jézus alakját ábrázoló papírbábok is jeleztek.

A hatodik osztályosok a termük közepén elhelyezett asztalt ülték körül. Náluk az általuk farmer anyagból készített virágok helyettesítették a rózsafüzér egyes szemeit. Az imákat tizedről tizedre világító mécsessel számolták, amelyeket a kettesével előimádkozó gyerekek helyeztek el.

A termeik díszítésében, az olvasásban vagy az imavezetésben is szerepet vállalnak a diákok. Van, aki a kavicsokat rakja a számoláshoz, van, aki az elpakolásban segít. „A végére már mindenki szeretne valamit csinálni, mert ő akkorra érkezik meg.

Az osztályközösségben végzett imát azért is nagyon szeretik a gyerekek, mert így bensőségesebb együttlétet élnek meg,

jobban tudnak egymásra figyelni és az adott osztály szándéka – a hetedikeseknél például az osztályon belüli összetartozásért és egyetértésért – is becsatlakozik a nagy egészbe” – mondja Judit. Most azt is külön házi feladatként kapták, hogy a titkokkal foglalkozzanak otthon is.

A tanárnő azt is elmesélte, hogy később a gyerekekkel együtt elemzik az ACN honlapján található a térképet, ahol nyomon követhető, melyik országból hányan csatlakoztak, vagy megnézik az ottani imakampányról készült videókat.

Magyarországról is évről évre egyre többen kapcsolódnak be. Idén több mint harminckétezer főt regisztráltak, ami európai szinten is kiemelkedőnek számít.

A gyerekektől mindannyiunknak példát kell venni és emlékezni Szent II. János Pál pápa apostoli buzdítására, melyben így szól a rózsafüzérről:

„A rózsafüzér természeténél fogva a békéért való ima…, kitartó kérés…, amely reményt ad, hogy a békéért folyó nehéz csata még ma is megnyerhető."

Fotó: Süle Ágnes

Ujváry-Radics Gabriella/Magyar Kurír